Giovanni van Bronckhorst heeft weinig moeite met zijn naderende vertrek als trainer van Feyenoord. De 44-jarige coach zit woensdag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard voor het laatst op de bank bij de Rotterdamse club.

"Vandaag was het de laatste keer op het trainingsveld, binnenkort de laatste keer in mijn kantoor", zegt Van Bronckhorst dinsdag op de persconferentie. "Je weet dat dit soort dingen eraan zit te komen. Dat voelt niet raar, maar heel goed."

De Rotterdammer werd afgelopen zondag bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag (0-2-nederlaag) al uitgezwaaid in De Kuip. Hij kreeg tijdens het duel een ovationeel applaus van het thuispubliek. Tevens werd een tribune op het nieuwe trainingscomplex van de club naar hem vernoemd.

"Zondag heb ik heel veel jaren mooi af kunnen ronden", blikte hij terug. "Het mooie was dat ik dit in De Kuip kon doen, voor het eigen publiek en met familie om me heen. Dat past ook bij mij. Ik denk dat de club dat fantastisch heeft gedaan."

Giovanni van Bronckhorst en zijn familie werden na het duel met ADO Den Haag in het zonnetje gezet door Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Het is een heel raar slot geworden'

Voor Van Bronckhorst staat er voor het eerst in zijn periode als coach van Feyenoord niets meer op het spel tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen. De ploeg is al verzekerd van de derde plaats, waardoor de wedstrijd tegen Fortuna er een om des keizers baard is.

"Het is een einde geworden dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. In andere jaren was het zo dat we of nog een bekerfinale speelden of om het kampioenschap streden. Nu is dat niet het geval. Het is een heel raar slot geworden, mede door een lange periode zonder wedstrijden aan het eind."

Van Bronckhorst wil met Feyenoord wel revanche nemen voor de nederlaag tegen ADO. "We willen natuurlijk heel graag nog een overwinning."

Feyenoord moet het woensdag in Sittard zonder Sam Larsson stellen. De Zweed viel zondag geblesseerd uit in het duel met ADO. Ook Ridgeciano Haps, Yassin Ayoub, Justin Bijlow en Luis Sinisterra zijn niet inzetbaar in het duel dat om 19.30 uur begint.

