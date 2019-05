Daniel Schwaab speelt woensdagavond zijn laatste wedstrijd voor PSV. De verdediger wil meer tijd aan zijn familie besteden en heeft besloten om zijn aflopende contract bij de Eindhovenaren niet te verlengen.

De dertigjarige Schwaab speelt sinds de zomer van 2016 voor PSV en dwong in zijn eerste seizoen al een basisplek af. Ook dit seizoen is de ervaren Duitser een vaste kracht in het elftal van de nummer twee van de Eredivisie, maar toch heeft hij besloten om PSV te verlaten.

"Het was een moeilijke beslissing voor hem, maar Daniel heeft voor zijn familie gekozen", zegt trainer Mark van Bommel dinsdag in gesprek met PSV TV. "Dat is een heel begrijpelijke keuze. Dan moet je niet voor de tweede keer vragen om alsjeblieft te blijven."

Schwaab speelt woensdag in de laatste Eredivisie-speelronde tegen Heracles Almelo zijn 106e officiële duel voor PSV. De oud-speler van Freiburg, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart kwam in drie seizoenen in Eindhoven tot dusver drie keer tot scoren. De teller staat dit seizoen nog op één.

Van Bommel is lovend over Schwaab, die dit seizoen samen met Nick Viergever het defensieve centrum van PSV vormt. De regerend landskampioen kreeg van alle Eredivisie-clubs de minste tegendoelpunten.

"Ik heb veel gesproken met Daniel, die voor ons gewoon een héél goede speler is. Op én naast het veld. Het is mooi om betrouwbare spelers in je selectie te hebben. We moeten zijn beslissing om te vertrekken accepteren", vertelt Van Bommel.

Schwaab neemt na drie seizoenen afscheid van PSV. (Foto: Pro Shots)

Eindhovenaren hebben alleen nog theoretische kans op de titel

In de laatste wedstrijd van Schwaab staat er in principe niks meer op het spel voor PSV. De Eindhovenaren hebben alleen nog een theoretische kans op de titel, want koploper Ajax heeft met nog één speelronde te gaan drie punten meer en een veel beter doelsaldo (+84 om +70).

PSV sluit woensdag het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, dat al zeker is van de play-offs voor Europees voetbal. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij De Graafschap, dat in de play-offs moet strijden tegen degradatie.

"We hebben ons niet anders voorbereid dan normaal. Het doel is gewoon winnen. Of we Luuk gaan helpen om topscorer te worden? Het zou mooi zijn als hij de dertig haalt, want dan hebben we in ieder geval twee keer gescoord", aldus Van Bommel.

"Je kunt een heel mooi verhaal ophangen. We hebben heel vaak gescoord, de minste tegengoals moeten incasseren, maar aan het eind van de rit hebben we geen prijs. En als je geen prijs haalt, heb je het niet goed gedaan."

PSV-Heracles Almelo (onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis), De Graafschap-Ajax (onder leiding van Danny Makkelie) en de zeven overige duels in de 34e en laatste speelronde van de Eredivisie beginnen woensdag om 19.30 uur.

