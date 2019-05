Erik ten Hag begint woensdag in de kampioenswedstrijd van Ajax bij De Graafschap met Klaas-Jan Huntelaar in de basis. David Neres kan mogelijk zijn rentree maken na een blessure.

Ajax is na de 4-1-zege van afgelopen zondag tegen FC Utrecht al praktisch zeker van de landstitel. PSV begint thuis aan de slotwedstrijd tegen Heracles Almelo (19.30 uur) met een achterstand van drie punten op de Amsterdammers, die bovendien een doelsaldo hebben dat veertien doelpunten beter is.

Hoewel Ajax zich dus weinig zorgen meer hoeft te maken, lijkt Ten Hag niet van plan om veel vaste krachten aan de kant te houden. "Ik maak de opstelling niet op basis van sentiment, maar op basis van wie het meeste rendement heeft voor het team", antwoordt hij op de vraag of Huntelaar mag spelen tegen zijn oude ploeg. "Maar ik kan bevestigen dat Klaas-Jan speelt."

Neres is zo goed als hersteld van een hamstringblessure, die hem onder meer de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League kostte. "We werken eraan om hem fit te krijgen voor morgen. Ik kan er nu nog niets over zeggen. We moeten nog trainen en zien dan hoe hij ervoor staat."

Voor Dusan Tadic staat er ook nog een mooi individueel succes op het programma. De Serviër kan nog topscorer van de Eredivisie worden, maar heeft wel minimaal twee doelpunten nodig om PSV'er Luuk de Jong te achterhalen (28 om 26). Voor Ten Hag is dat echter niet meer dan een leuke bijkomstigheid. "Het gaat erom dat we de titel pakken."

'Willen seizoen in stijl en met klasse afsluiten'

Als een mirakel woensdag uitblijft, wordt Ajax donderdag op het Museumplein gehuldigd voor de 34e landstitel uit de clubhistorie. Al werd er zondag na de zege op FC Utrecht door fans en spelers al een bescheiden feestje gevierd.

"Dat ging spontaan en dat is ook logisch. Maar het is een feit dat we nog moeten spelen, dus daarom hou ik nog een slag om de arm", zegt Ten Hag. "Van wat ik gehoord heb, schijnt een huldiging op het Museumplein geweldig te zijn. Maar wij zijn nu bezig met de wedstrijd van woensdag en willen het seizoen in stijl en met klasse afsluiten."

Door het succes van Ajax kunnen niet alleen de spelers, maar ook Ten Hag rekenen op belangstelling vanuit het buitenland. "Ik heb hier nog een contract en we zijn volop bezig met de toekomst", wuift hij de geruchten weg. "Dus ik denk daar op dit moment niet over na."

De negen duels in de laatste speelronde beginnen om 19.30 uur. Aanvankelijk stonden deze wedstrijden gepland voor 28 april, maar vanwege de prestaties van Ajax in de Champions League besloot de KNVB het speelschema om te gooien.

