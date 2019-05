PSV zal niet meewerken aan een eventuele transfer van Steven Bergwijn naar concurrent Ajax. De Amsterdammers zouden volgens De Telegraaf interesse hebben om de aanvaller over te nemen van de Eindhovenaren, maar de kans op een binnenlandse transfer lijkt nihil.

"Een vertrek naar Ajax is onbespreekbaar", zegt een woordvoerder van PSV dinsdag in gesprek met NUsport. "We hebben niks van Ajax gehoord en wat ons betreft speelt het ook niet. Mocht Ajax zich alsnog melden, dan verkopen we ze een 'nee'."

Eerder op dinsdag meldde De Telegraaf nog dat directeur voetbalzaken Marc Overmars contact heeft gezocht met het management van de 21-jarige Bergwijn, iets wat zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen bevestigde.

Mocht Ajax de interesse in de aanvaller toch door willen zetten, dan moeten de Amsterdammers diep in de buidel tasten. Bergwijn staat nog tot medio 2022 onder contract bij PSV, dat naar verluidt een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro wil ontvangen voor zijn vleugelspeler.

Voor Ajax hoeft het financiële plaatje in ieder geval geen probleem te zijn. De koploper in de Eredivisie verdiende door het succes in de Champions League al bijna 100 miljoen euro en ontvangt minimaal 75 miljoen euro voor de transfer van Frenkie de Jong naar FC Barcelona.

Bergwijn kent een productief seizoen bij PSV. (Foto: Pro Shots)

Bergwijn speelde in jeugdopleiding Ajax

Een eventuele overstap van Bergwijn naar Ajax zou een terugkeer betekenen voor de geboren Amsterdammer, die een deel van de jeugdopleiding van de 33-voudig landskampioen doorliep. Hij speelde nog in het elftal tot 14 jaar en maakte daarna de overstap naar PSV.

Bergwijn kan door zijn sterke seizoen overigens ook rekenen op interesse uit het buitenland. De vijfvoudig international van Oranje - hij maakte in oktober 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal - wist in veertig officiële wedstrijden vijftien keer te scoren. Hij was tot dusver bovendien goed voor dertien assists.

Bergwijn kan het seizoen bij de Eindhovenaren alleen theoretisch nog afsluiten met een prijs. Met nog één Eredivisie-speelronde te gaan is de achterstand van PSV op Ajax drie punten. De koploper heeft bovendien een veel beter doelsaldo (+84 om +70).

PSV sluit het seizoen woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Ajax hoopt de landstitel veilig te stellen in het uitduel met De Graafschap. Alle negen wedstrijden in de laatste speelronde van de Eredivisie beginnen om 19.30 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie