Clubicoon Daniele De Rossi vertrekt na achttien jaar bij AS Roma. De club uit de Serie A heeft besloten om het aflopende contract van de 35-jarige Italiaan niet te verlengen.

De Rossi debuteerde in 2001 in de hoofdmacht en speelde sindsdien 615 officiële wedstrijden. De defensieve middenvelder kwam daarin 63 keer tot scoren. Alleen de in 2017 gestopte Francesco Totti heeft meer duels voor Roma achter zijn naam staan.

"Daniele was achttien jaar het kloppende hart van AS Roma", zegt eigenaar Jim Pallotta op de site van de club. "Hij heeft de Roma-supporter op het veld altijd belichaamd, stond met trots op het veld en heeft zich ontwikkeld tot een van de beste middenvelders van Europa."

Het afscheid van De Rossi bij AS Roma betekent overigens niet het einde van zijn loopbaan. De ervaren middenvelder, die op 24 juli 36 jaar wordt, heeft de clubleiding laten weten in de herfst van zijn carrière nog ergens anders te willen spelen.

"We respecteren die beslissing, ook al speelt Daniele straks niet meer in de buurt van Rome. Iedereen bij de club is hem dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan. De deur zal hier altijd voor hem open blijven staan als hij in een andere rol terug wil keren."

Daniele de Rossi. (Foto: Pro Shots)

De Rossi werd nooit kampioen met AS Roma

Hoewel De Rossi liefst achttien jaar het shirt van Roma droeg, wist hij nooit kampioen te worden met de 'Giallorossi'. De 117-voudig international van Italië heeft wel de Coppa Italia (2007 en 2008) en de supercup (2007) op zijn erelijst staan.

In 2004 dwong De Rossi een plek in de selectie van Italië af. Hij maakte in september van dat jaar zijn debuut en wist in 117 wedstrijden 21 keer te scoren. De Rossi werd in 2006 wereldkampioen met Italië door in de finale Frankrijk te verslaan. Hij deed in de eindstrijd als invaller mee.

Het laatste seizoen van De Rossi in het shirt van AS Roma verloopt teleurstellend. De ploeg van trainer Claudio Ranieri, die in maart de ontslagen Eusebio Di Francesco opvolgde en na dit seizoen weer vertrekt, staat op de zesde plek in de Serie A en loopt daardoor mogelijk een Champions League-ticket mis.

Alleen de beste vier ploegen in de Serie A plaatsen zich voor de groepsfase van het miljoenenbal. Met nog twee speelronden te gaan, bezet Atalanta Bergamo de vierde plek met een voorsprong van twee punten op Roma. AC Milan heeft net als de Romeinen 62 punten, maar staat op doelsaldo vijfde.

AS Roma, waarbij de Nederlanders Justin Kluivert en Rick Karsdorp onder contract staan, vervolgt de competitie op 18 mei met een uitwedstrijd tegen Sassuolo. De Rossi sluit zijn imposante periode bij de Italiaanse topclub op 26 mei voor eigen publiek af tegen Parma.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A