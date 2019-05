Internazionale heeft maandag uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plek in de top vier in de Serie A en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Inter won thuis met 2-0 van Chievo.

Matteo Politano (schot vanaf de rand van het strafschopgebied) en Ivan Perisic (rebound) waren in respectievelijk de 39e en de 88e minuut verantwoordelijk voor de doelpunten.

Internazionale speelde het laatste kwartier met een man meer. Chievo-middenvelder Nicola Rigoni ontving in de 76e minuut zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Paolo Valeri.

Bij Internazionale ontbrak Stefan de Vrij. De verdediger kampt met een spierblessure en het is nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie kan komen.

Internazionale stap dichter bij Champions League

Internazionale is een stap dichter bij de Champions League. De ploeg van trainer Luciano Spalletti heeft in de laatste twee speelrondes nog één overwinning nodig om zich op eigen kracht te plaatsen voor het miljoenenbal.

Op dit moment heeft Internazionale als nummer drie van de ranglijst een punt voorsprong op nummer vier Atalanta en vier punten voorsprong op nummer vijf AC Milan én nummer zes AS Roma.

Internazionale neemt het nog op tegen Napoli (uit) en Empoli (thuis), Atalanta tegen Juventus (uit) en Sassuolo (thuis), AC Milan tegen Frosinone (thuis) en SPAL (uit) en AS Roma tegen Sassuolo (uit) en Parma (thuis).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A