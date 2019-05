Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV is zeer te spreken over het eerste jaar van Mark van Bommel als trainer van het eerste elftal. Hij ziet de oud-middenvelder als een meer dan waardige opvolger van Phillip Cocu.

"Ik geef nooit cijfers, want dan moet ik uitleggen waarom het een half puntje hoger of lager is, maar het is fantastisch hoe hij zijn debuut heeft gemaakt als trainer in de Eredivisie", zei Gerbrands maandag tegen PSV TV.

"Het is voor mij boven verwachting gegaan. De resultaten, de ontwikkeling van het elftal, de vele jonge debutanten, de samenwerking met ons; er zijn prachtige dingen te melden. Wij zijn heel tevreden."

Van Bommel was vorig jaar nog de trainer van PSV onder 19, maar maakte afgelopen zomer de overstap naar het eerste elftal, omdat Cocu vertrok naar Fenerbahçe, waar hij inmiddels al is ontslagen.

De 42-jarige Limburger kende een prima start bij PSV. Hij won met de Eindhovenaren de eerste dertien competitieduels, maar na de winterstop kwam de klad erin en lijkt de landstitel aan Ajax vergeven te worden.

'Wij spelen voor de prijzen'

Van Bommel sluit het seizoen in dat geval zonder prijs af. PSV werd al in een vroegtijdig stadium uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker (tweede ronde door RKC Waalwijk) en de Champions League (groepsfase).

"Wij spelen voor de prijzen. We zijn vooraf het seizoen altijd duidelijk in onze doelstelling. Als je die dan niet haalt, is dat niet goed, maar vervolgens ga je evalueren en kom je tot bepaalde inzichten", aldus Gerbrands.

"Het doorstromen van de jeugd is geen doel op zich, maar de jeugdopleiding is nu wel een genererend systeem geworden. Dat is prachtig, maar uiteindelijk met maar één doel: prijzen pakken."

PSV heeft een wonder nodig om alsnog kampioen te worden. De titelverdediger moet in de laatste speelronde niet alleen drie punten, maar ook veertien doelpunten goedmaken op Ajax.

Woensdag op de slotdag van de Eredivisie neemt PSV het in eigen huis op tegen Heracles Almelo en gaat Ajax op bezoek bij De Graafschap. Beide wedstrijden en de overige zeven duels beginnen om 19.30 uur.

