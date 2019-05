Ajax kan woensdagavond op bezoek bij De Graafschap niet alleen het kampioenschap veiligstellen, maar ook voor een doelpuntenrecord in de Eredivisie zorgen. Het huidige record stamt uit 1967 en staat al op naam van de Amsterdammers.

Destijds scoorde Ajax 122 keer. In het huidige Eredivisie-seizoen staat de teller op 115 treffers, wat betekent dat de ploeg van trainer Erik ten Hag zeven doelpunten nodig heeft om het record in ieder geval te evenaren.

Het lijkt ambitieus om het record uit 1967 erbij te pakken, maar Ajax scoorde de laatste jaren vaak tegen De Graafschap. De thuiswedstrijd tegen de Doetinchemmers eindigde eerder dit seizoen in 8-0.

In 1998 en 2007 won Ajax al eens met minimaal zeven doelpunten op De Vijverberg (beide keren werd het 1-8) en in 2008 werd het 0-6. Deze eeuw werden elf edities van De Graafschap-Ajax gespeeld, waarbij de Amsterdammers in totaal 38 keer scoorden; een gemiddelde van bijna 3,5 keer goals per wedstrijd.

Aan het meest recente duel in Doetinchem hebben de Ajacieden overigens heel slechte herinneringen. Op de slotdag van het seizoen 2015/2016 werd het 1-1, waardoor Ajax de titel aan PSV verspeelde.

Tadic kan nog topscorer worden

Ajacied Dusan Tadic heeft eveneens nog zicht op een mijlpaal. De Serviër krikte zondag tegen FC Utrecht zijn aantal Eredivisie-goals dit seizoen op naar 26 en heeft alleen PSV-aanvoerder Luuk de Jong (28 doelpunten) voor zich.

Mocht Tadic er tegen De Graafschap in slagen om De Jong nog te achterhalen, dan is hij de eerste Eredivisie-topscorer namens Ajax sinds Luis Suárez in 2009/2010. De Uruguayaan scoorde destijds 35 keer.

De dertigjarige Tadic is sowieso aan een sterk seizoen bezig, want hij was in alle competities betrokken bij 59 goals in 55 duels (36 treffers, 23 assists). In de grote Europese competities had alleen Lionel Messi in meer doelpunten een aandeel: 67 (48 goals, 19 assists).

Ajax heeft drie punten meer dan PSV én een veel beter doelsaldo (verschil van +14), waardoor de titel vrijwel zeker is. Het uitduel met De Graafschap begint woensdag net als alle andere Eredivisie-wedstrijden om 19.30 uur.

