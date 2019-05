Brandley Kuwas vertrekt na dit seizoen bij Heracles Almelo. De aanvaller maakt de lucratieve overstap naar Al Nasr in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 26-jarige Kuwas tekent bij de club uit Dubai een contract voor twee jaar met de optie voor nog een seizoen. Hij lag nog tot medio 2020 vast bij Heracles. Het is niet bekend welk bedrag de Almeloërs ontvangen voor hun spelmaker.

"Het was bij ons bekend dat Brandley graag een nieuwe uitdaging aan wil gaan", vertelt technisch manager Tim Gilissen op de site van Heracles. "Brandley heeft deze transfer afgedwongen door zijn spel in de laatste jaren. Hij heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van andere clubs en maakt straks een mooie stap."

Kuwas speelt sinds de zomer van 2016 voor Heracles, dat de geboren Noord-Hollander overnam van Excelsior. De aanvaller speelde in drie seizoenen 103 officiële wedstrijden voor Heracles, waarin hij 23 keer scoorde en maar liefst 41 assists gaf.

Alleen Ajax-middenvelder Hakim Ziyech leverde sinds 2016 meer assists in de Eredivisie dan Kuwas, die ook dit seizoen op dreef is. In 32 competitieduels was de viervoudig international van Curaçao goed voor tien doelpunten en elf assists.

Brandley Kuwas speelde tot dusver 103 officiële duels voor Heracles. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben klaar voor een nieuw avontuur'

Kuwas kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Ik heb het sinds mijn komst naar Heracles erg naar mijn zin gehad en daar ben ik iedereen bij de club erg dankbaar voor. Na drie mooie seizoenen denk ik dat ik klaar ben voor een nieuw avontuur", aldus de aanvaller, die zijn loopbaan in 2012 bij FC Volendam begon.

Heracles speelt woensdag tegen PSV in het Philips Stadion de laatste wedstrijd van het reguliere Eredivisie-seizoen en gaat daarna de play-offs in voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Frank Wormuth staat op dit moment op de zevende plek en kan niet meer uit de top acht vallen.

De play-offs beginnen zaterdag met de halve finales en de beslissingen vallen op dinsdag 28 mei. Ook Vitesse en FC Utrecht zijn al zeker van een play-offticket, terwijl nummer acht FC Groningen virtueel ook voor Europees voetbal mag gaan strijden.

