Denzel Dumfries baalt er enorm van dat hij zondag met PSV vrijwel zeker naast de landstitel greep. De rechtsback vindt dat de Eindhovenaren het zelf hebben laten liggen in de strijd met Ajax.

"We waren onszelf niet, dat kunnen we onszelf verwijten. We kwamen tekort. Het is pijnlijk, al ben ik trots op wat we dit seizoen hebben gepresteerd. Helaas is het niet genoeg geweest", zei Dumfries tegen FOX Sports na het 1-0-verlies bij AZ.

"De eerste seizoenshelft waren wij heer en meester in de competitie. In de tweede seizoenshelft hebben we het in bepaalde wedstrijden laten liggen en waren we niet meer het PSV van de eerste seizoenshelft."

Dumfries weet niet precies waar het aan ligt. "Ik zou het niet weten. Het spel was wat minder en stroever. Dat is een harde constatering, maar we moeten eerlijk naar onszelf zijn. Het was niet goed genoeg en zeker tegen AZ niet."

PSV verloor bij AZ door een doelpunt van Guus Til, terwijl concurrent Ajax thuis FC Utrecht met 4-1 de baas was. Met nog één speelronde te gaan, hebben de Amsterdammers een voorsprong van drie punten en het verschil in doelsaldo met PSV is +14.

Guus Til zorgde voor het winnende doelpunt bij AZ-PSV. (Foto: Pro Shots)

'Moeten deze harde klap verwerken'

Volgens de 23-jarige Dumfries, die aan zijn eerste seizoen als PSV'er bezig is, kwam de nederlaag tijdens de voorlaatste Eredivisie-speelronde in Alkmaar hard aan.

"Iedereen zat er verslagen bij. Het is een harde klap en die moeten we verwerken. Woensdag hebben we nog een wedstrijd en we moeten zoals altijd gas geven", aldus de geboren Rotterdammer.

"Aan het einde van de rit staat iedereen op de positie waar hij hoort. Ik ga met opgeheven hoofd verder, al is het op dit moment heel zwaar. Ik ben wel zo sportief om Ajax te feliciteren."

Alle wedstrijden van de laatste speelronde in de Eredivisie beginnen woensdag om 19.30 uur. PSV sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, dat al uitgespeeld is en zich voorbereidt op de play-offs om Europees voetbal.

