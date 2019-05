Brighton & Hove Albion heeft maandag verrassend manager Chris Hughton ontslagen. De zestigjarige Ier wist 'The Seagulls' dit seizoen te behoeden voor degradatie uit de Premier League, maar moet desondanks na 4,5 jaar vertrekken.

"Dit is zonder twijfel een van de moeilijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken als voorzitter van Brighton. Maar gezien de moeilijke tweede seizoenshelft had ik geen andere keus", zegt Tony Bloom op de site van de club.

"Van de laatste 23 Premier League-wedstrijden wisten we er maar drie te winnen en dat bracht onze positie in gevaar. Met die reeks en de teleurstellende prestaties in gedachten, is het in mijn ogen tijd voor verandering."

Het Brighton van Jürgen Locadia en Davy Pröpper verloor zondag de laatste wedstrijd van het seizoen met 1-4 van Manchester City, dat daardoor voor de zesde keer in de clubhistorie kampioen werd. Brighton eindigde op de zeventiende plek, twee punten boven de degradatiestreep.

Brighton & Hove Albion incasseerde vier treffers tegen City. (Foto: Pro Shots)

Hughton succesvol bij Brighton

Hughton werd halverwege het seizoen 2014/2015 aangesteld bij Brighton, dat op dat moment tegen degradatie streed in het Championship. Hij wist de club voor degradatie naar de League One te behoeden en dwong twee jaar later in het seizoen 2016/2017 met Brighton de historische promotie naar de Premier League af.

Bij het debuut op het hoogste niveau eindigde de ploeg van Hughton vorig seizoen op een verdienstelijke veertiende plek. Brighton stelde dit seizoen voor de laatste speelronde al lijfsbehoud veilig, maar Hughton kon zijn ontslag daarmee niet voorkomen.

Het is nog niet bekend wie de oud-speler van Tottenham Hotspur, West Ham United en Brentford op gaat volgen. Brighton meldt in een verklaring wel dat de club al begonnen is met de zoektocht naar een nieuwe manager.

