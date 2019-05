Waar Robin van Persie zondag tegen ADO Den Haag de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde, beleefde trainer Giovanni van Bronckhorst zijn laatste thuisduel als trainer van Feyenoord. De afzwaaiende coach genoot met volle teugen van de lof die hij kreeg van het publiek in De Kuip.

"Het was voor mij heel mooi om de waardering te voelen in het stadion van mijn club. Dat is een gevoel dat ik nooit zal vergeten", zei Van Bronckhorst na de verrassend verloren thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (0-2) in gesprek met FOX Sports.

De 44-jarige Rotterdammer, die Feyenoord als trainer in vier jaar tijd vijf prijzen bezorgde, kreeg aan het begin van de tweede helft al een ovationeel applaus van het thuispubliek en werd ook na de teleurstellend verlopen wedstrijd in het zonnetje gezet.

Bondscoach Ronald Koeman sprak Van Bronckhorst toe en er werd bekendgemaakt dat de tribune op het nieuwe trainingscomplex, waar de jeugdelftallen hun wedstrijden gaan spelen, naar de vertrekkende coach wordt vernoemd.

"Om mijn naam straks op de tribune van het trainingscomplex te zien hangen, geeft mij een trots gevoel", zei Van Bronckhorst, die niet op de hoogte was van de manier waarop hij in het zonnetje zou worden gezet. "Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar alles wat na de wedstrijd gebeurde heb ik intens beleefd. Het was heel mooi."

Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst. (Foto: Pro Shots)

'Van Persie fantastisch als voetballer en mens'

Van Bronckhorst zal woensdag in de laatste Eredivisie-speelronde tegen Fortuna Sittard voor de laatste keer op de Feyenoord-bank zitten, maar Van Persie doet over twee dagen niet meer mee in Limburg en speelde tegen ADO zodoende de laatste wedstrijd uit zijn imposante loopbaan.

De 35-jarige aanvaller kon zijn laatste optreden niet opluisteren met een doelpunt, maar de pijnlijke nederlaag tegen ADO kon zijn afscheid niet verpesten. Van Bronckhorst prijst zich gelukkig dat zijn voormalige ploeggenoot bij Oranje ervoor koos om in januari 2018 terug te keren bij Feyenoord.

"Robin is als voetballer en mens fantastisch", benadrukte de coach. "Hij is op momenten heel fel en vaak heel behulpzaam naar medespelers toe. Dat heb ik als speler ervaren en nu ook als trainer. We hebben veel mooie discussies gehad. Het was leuk om Robin soms mee te nemen in de gedachten van een trainer."

Van Bronckhorst en Van Persie beleefden wel een teleurstellend laatste seizoen bij Feyenoord, dat al maanden geen rol meer speelde in de titelrace en in de halve finales van de TOTO KNVB Beker werd uitgeschakeld door Ajax. De Rotterdammers eindigen het seizoen op de derde plek en gaan de voorronde van de Europa League in.

Robin van Persie en Van Bronckhorst werden in het zonnetje gezet. (Foto: Pro Shots)