Jürgen Klopp en Virgil van Dijk vinden dat Liverpool met trots kan terugkijken op het seizoen, ook al moest de club het kampioenschap zondag aan concurrent Manchester City laten.

Liverpool won weliswaar met 2-0 van Wolverhampton Wanderers, maar zag City met 1-4 bij Brighton & Hove Albion winnen. 'The Citizens' eindigden daardoor met één punt verschil bovenaan: 98 om 97.

"We wilden geschiedenis schrijven en dat hebben we gedaan. Het team heeft dit jaar enorme stappen gezet. We hebben ons echt ontwikkeld", aldus trainer Klopp, die op 1 juni ook nog in de Champions League-finale staat met Liverpool.

"Mijn spelers hebben een nieuwe standaard gezet en die ontwikkeling is nog niet ten einde. Dit was slechts een eerste poging. Dit is zonder twijfel een van de beste Liverpool-teams ooit."

De fans van Liverpool toonden hun dankbaarheid voor het afgelopen seizoen. (Foto: Pro Shots)

Klopp: 'Niemand zal City makkelijk voorbijstreven'

De 51-jarige Klopp vindt dat het financiële vermogen van het kapitaalkrachtige City een belangrijke rol heeft gespeeld in de Engelse titelrace en vreest dat de verhoudingen in de komende jaren hetzelfde zijn.

"Zolang Manchester City met zijn financiële kracht meedoet, zal niemand die club makkelijk voorbijstreven. We moeten perfectie benaderen om kampioen te kunnen worden", aldus de Duitser, die nog wel even hoop had op een goede afloop.

"Wij scoorden en Brighton ook, wat de sfeer in het stadion ten goede kwam. Het publiek ging los, maar daarna werd het weer rustig. Het was duidelijk dat er in Brighton iets was gebeurd wat niet goed was voor ons."

Virgil van Dijk in duel met Raúl Jiménez van Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk: 'Kunnen heel trots zijn'

Oranje-international Van Dijk, die dit seizoen werd uitgeroepen tot beste speler van de Premier League, had er al rekening mee gehouden dat City op de laatste speeldag kampioen zou worden.

"We kunnen trots zijn, dat is het gevoel dat bij mij overheerst. Vorige week gaf ik in meerdere interviews aan dat we realistisch moesten zijn over onze kansen, al had ik het niet opgegeven. Ik had wel in mijn achterhoofd dat het heel moeilijk zou worden", zei de verdediger bij Ziggo Sport.

"We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben 97 punten gehaald, dus we kunnen heel trots op onszelf zijn. En het seizoen is nog niet voorbij, dus laten we ons daarop gaan focussen."

Aanvoerder Jordan Henderson: "We kunnen onszelf niets verwijten. We zijn het hele seizoen geweldig geweest, hebben er het maximale uit gehaald en slechts één keer verloren. We hebben alles gegeven. Volgend seizoen gaan we er weer helemaal voor."

Liverpool pakte dit seizoen nog geen prijs, maar kan de Champions League nog winnen. Tottenham Hotspur is op 1 juni de tegenstander in Madrid.

