Trainer Dick Lukkien kan nog niet helemaal geloven dat hij erin is geslaagd om zich met FC Emmen te handhaven in de Eredivisie. De ploeg uit Drenthe won zondag met 2-3 van Willem II en is daardoor verzekerd van nog een seizoen op het hoogste niveau.

"Het is nog heel onwerkelijk en moet nog even landen", bekende een dolgelukkige Lukkien na het duel met Willem II tegen FOX Sports. "Ik heb al mooie emoties gezien bij heel veel mensen en ook de supporters vinden het geweldig. Ik ben heel erg blij."

"We hebben een hartstikke wisselvallig jaar gehad. We moesten wennen aan de competitie, maar zijn daarin gegroeid. Als je er dan als gedoodverfde degradant in weet te blijven, dan verdient dat een groot compliment naar iedereen."

Emmen, dat dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie in de Eredivisie uitkomt, boekte tegen Willem II de negende overwinning van het seizoen en die bleek cruciaal in de strijd om handhaving.

Nummer zestien Excelsior won zelf namelijk met 4-5 bij Heracles Almelo, maar Emmen staat door de nipte overwinning in het Koning Willem II Stadion met nog één speelronde te gaan op een onoverbrugbare voorsprong van vijf punten.

FC Emmen viert de handhaving met de meegereisde fans. (Foto: Pro Shots)

Lukkien 'apetrots' op eigenhandige handhaving

Het zag er lange tijd niet goed uit voor de formatie uit Drenthe, want Willem II kwam in eigen huis op een 2-0-voorsprong. Emmen tekende aan het einde van de eerste helft nog voor de aansluitingstreffer en liep na rust uit naar de overwinning.

Lukkien vond de zwaarbevochten overwinning bij Willem II tekenend voor het seizoen van Emmen. "Het grote pluspunt van deze ploeg is dat we nooit opgeven en dat hebben we nu ook weer laten zien. Er was dit seizoen een fase waarin we zeven wedstrijden op rij niet wonnen en nu kwamen we met 2-0 achter."

"De 2-1 vlak voor de rust was cruciaal en in de tweede helft verdienden we de overwinning. Het is geweldig dat we ook zijn beloond. Ik ben heel blij dat we ons op eigen kracht hebben gehandhaafd, dat maakt me apetrots."

Emmen sluit het seizoen woensdag af met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die om 19.30 uur begint aan de Oude Meerdijk. De Graafschap en Excelsior gaan na die laatste speelronde de play-offs voor lijfsbehoud in, terwijl NAC Breda rechtstreeks degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

