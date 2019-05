René Eijer is volgend seizoen geen trainer van Fortuna Sittard meer. De Eredivisionist heeft besloten om niet verder te gaan met de Schiedammer, die nog tot medio 2020 onder contract stond in Sittard.

De 56-jarige Eijer werd in juni 2018 aangesteld door Fortuna en is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie. De Limburgers, die dit seizoen voor het eerst sinds 2001/2002 op het hoogste niveau uitkomen, wisten zich zondag ondanks een 3-0-nederlaag bij FC Groningen te handhaven.

"Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, onder meer om de kwaliteit van de trainingen naar een nog hoger plan te tillen. Dat houdt in dat er meer veldwerk nodig is en dat moet ook van de hoofdtrainer komen", vertelt Eijer op de site van Fortuna over de reden van zijn vertrek.

De geboren Noord-Hollander kampt met de ziekte MS en kan daardoor in fysiek opzicht niet alles doen op het veld. "Als er zaken voorgedaan moeten worden, dan moet ik afhaken. Daarom hebben we in goed overleg besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan. Met pijn in het hart, dat wel. Maar ik ben nog niet klaar, want ik hoop in de toekomst mijn kennis en ervaring elders in te kunnen zetten."

Fortuna is ondanks het verlies bij Groningen zeker van lijfsbehoud. (Foto: Pro Shots)

Fortuna kan niet meer degraderen

Eijer en Fortuna waren geen onbekenden van elkaar, want de oud-middenvelder van Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse fungeerde eind jaren negentig en begin deze eeuw al als jeugd- en assistent-trainer bij de Limburgers.

Later in zijn trainersloopbaan werkte Eijer ook bij onder meer PSV (trainer van de beloften), Roda JC (scout en coach van de vrouwen), de Verenigde Arabische Emiraten (assistent) en het elftal onder 19 jaar van Oman (hoofdcoach).

"Ik heb enorm veel respect voor de trainer én de persoon René", zegt algemeen directeur Ivo Pfennings. "Toch kwamen we beiden tot de conclusie dat het beter is dat onze wegen na dit seizoen scheiden. René is het type Engelse manager. Wij zoeken een ander soort trainer die ook de rol van veldtrainer op zich kan nemen."

Met nog één speelronde op het programma bezet Fortuna de vijftiende plek in de Eredivisie met 34 punten. Dat zijn er vier meer dan nummer zestien Excelsior, waardoor de ploeg van Eijer zeker is van lijfsbehoud. Fortuna sluit de competitie woensdag af met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie