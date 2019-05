Daley Blind is blij dat hij in zijn eerste seizoen na zijn terugkeer meteen de landstitel gaat pakken met Ajax. De verdediger vindt dat de mentale weerbaarheid van de Amsterdammers dit seizoen de doorslag heeft gegeven in de zinderende strijd om de schaal met PSV.

"We hebben het een paar keer zelf laten liggen. Dat we gelijk konden komen of er overheen konden gaan. Maar we hebben altijd geloof in eigen kunnen gehouden en zijn keihard blijven knokken. Dan zie je wat het oplevert", zei Blind na de 4-1-thuiszege op FC Utrecht.

"Ik denk dat de thuiswedstrijd tegen PSV (3-1) het kantelpunt is geweest. Die overwinning was ontzettend belangrijk voor ons. Zij konden met een man meer op het veld niet brengen wat ze wilden en wij sleepten hem er uiteindelijk uit. Dat gaf wel een boost."

Ajax kon zondag de champagne alvast koud zetten. De koploper zag PSV met 1-0 verliezen op bezoek bij AZ en heeft daardoor met nog één speelronde te gaan drie punten voorsprong en bovendien een veel beter doelsaldo dan de Eindhovenaren (+84 om +70).

"Het is nog niet officieel, maar we gaan het waarschijnlijk redden. Ik weet niet of Van Bommel een keer met 14-0 heeft gewonnen", doelde Blind glimlachend over een uitspraak in het recente verleden van PSV-trainer Mark van Bommel over het verschil in doelsaldo.

"Iedereen had het ook over een mentale tik na de uitschakeling door Tottenham. Dat was ook wel zo, maar daar was vandaag niets van te merken. Ook na die 0-1 in de eerste minuut gingen we als de brandweer en doken we er als een zwerm bijen bovenop. Compliment voor de groep."

'Ik moet het nog steeds verwerken'

Ajax verspeelde woensdag tegen Tottenham Hotspur een plek in de finale van de Champions League. De hoofdstedelingen wonnen de heenwedstrijd in Londen met 0-1 en stonden halverwege de return op een 2-0-voorsprong, maar na rust werd het nog 2-3 door een doelpunt diep in de blessuretijd.

"Ik moet het nog steeds verwerken. Ik heb de afgelopen dagen niet zo goed geslapen. Ik lag de hele tijd te staren naar het plafond. Maar we moesten kampioen worden en konden ons dus geen puntenverlies veroorloven tegen Utrecht. Dat riep iedereen ook tegen elkaar. Dat zorgde niet voor stress, maar juist voor extra motivatie", aldus Blind.

Ajax moet door het succes deze zomer waarschijnlijk afscheid nemen van een aantal vaste krachten. Frenkie de Jong is al voor minimaal 75 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona en ook onder anderen Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, David Neres en Hakim Ziyech staan op het verlanglijstje van menig topclub.

"Misschien moet ik ook maar de petitie van Lodewijk Asscher gaan tekenen over het blijven van Hakim. Nee, iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Je wil spelers die echt willen blijven, maar ik denk dat iedereen het fantastisch naar zijn zin heeft. Het is een goed teken dat André Onana en Nicolás Tagliafico al hun jawoord hebben gegeven."

Ajax speelt woensdag op de slotdag van de Eredivisie uit tegen De Graafschap (al zeker van play-offs om degradatie) en PSV thuis tegen Heracles Almelo (al zeker van play-offs om Europees voetbal). Beide wedstrijden en de zeven overige duels in de 34e speelronde beginnen om 19.30 uur.

