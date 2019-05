Josep Guardiola kan amper geloven dat hij zich zondag met Manchester City voor het tweede seizoen op rij verzekerde van het kampioenschap in de Premier League. De Spanjaard is vooral concurrent Liverpool dankbaar voor het afgelopen seizoen.

"We moeten Liverpool feliciteren en ze bedanken. Ze hebben ervoor gezorgd dat we onze grenzen moesten verleggen", zei een uitzinnige Guardiola na de 1-4-zege op Brighton & Hove Albion, dat genoeg was voor de titel.

"Het is ongelooflijk. We hebben 98 punten, maar het was tot het laatste moment een nek-aan-nekrace. Met dank aan Liverpool lag ons niveau dit seizoen hoger."

De 48-jarige Guardiola zag dat zijn ploeg de laatste maanden tot het uiterste moest gaan. "We hadden veertien zeges op rij nodig voor deze titel en konden niets laten liggen. Het is verreweg de meest zwaarbevochten titel in mijn loopbaan."

Dankzij de winst in Brighton (goals van Sergio Agüero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan) eindigde City het seizoen met een punt voorsprong op Liverpool, dat in de laatste speelronde met 2-0 van Wolverhampton Wanderers won.

De spelers van Manchester City vieren het kampioenschap. (Foto: Pro Shots)

Ook Kompany prijst Liverpool

City-aanvoerder Vincent Kompany sprak na de cruciale zege in Brighton woorden van gelijke strekking. "Dit was de moeilijkste, maar tevens ook meest bevredigende van mijn vier titels bij City", aldus de verdediger.

"Liverpool was exceptioneel goed dit jaar. Niet om het erin te wrijven, maar ze verdienen het niet om naast de titel te grijpen."

Guardiola en Kompany kunnen het seizoen met City afsluiten met vier prijzen. Naast de landstitel werden ook al het Community Shield en de League Cup gewonnen en zaterdag is Watford de tegenstander in de FA Cup-finale.

