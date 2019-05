Getafe CF is er zondag niet in geslaagd om FC Barcelona te verrassen. De kampioen was thuis met 2-0 te sterk voor de ploeg die aast op een plek in de Champions League. In Italië ging Juventus met 2-0 onderuit bij AS Roma.

Het kleine Getafe was dicht bij een stunt in Camp Nou, maar een doelpunt voor rust van Jorge Molina - hij liet Jasper Cillessen kansloos - werd wegens buitenspel geannuleerd.

Vlak daarna kwam 'Barça' op 1-0. Arturo Vidal was attent nadat een schot van Ivan Rakitic ternauwernood werd gekeerd. Na rust drong Getafe wel aan, maar een punt zat er niet in. Lionel Messi besliste het duel vlak voor tijd met de 2-0.

De gasten zakken door de nederlaag naar plek vijf, want Valencia, dat thuis met 3-1 won van Deportivo Alavés, heeft een beter onderling resultaat. Getafe moet op de slotdag hopen op een misstap van de concurrent om zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor het miljoenenbal.

Real Madrid blameerde zich andermaal en ging voor de elfde keer dit seizoen ten onder. Real Sociedad was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor de 'Koninklijke'. Brahim Diaz zette Real nog wel op voorsprong, maar via Mikel Merino, Joseba Zaldua en Ander Berrenetxea greep Sociedad de volle buit.

AS Roma blijft meedoen om de Champions League-tickets. (Foto: Pro Shots)

Juventus lijdt derde nederlaag van seizoen

In de Serie A leed Juventus op bezoek bij Roma de derde nederlaag van dit seizoen. De afgelopen weken liet de kampioen ook al punten liggen in de derby tegen Torino (1-1) en op bezoek bij Internazionale (1-1).

Beide ploegen waren in de eerste helft dicht bij een doelpunt. Lorenzo Pellegrini raakte de lat namens Roma en Paulo Dybala trof de paal namens Juventus.

Na ruim een uur spelen was Cristiano Ronaldo wel trefzeker voor de 'Oude Dame', maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten voor tijd maakte Alessandro Florenzi wel de openingstreffer voor Roma na een combinatie met Edin Dzeko, die in blessuretijd het duel besliste.

Bij Roma speelde Justin Kluivert tot een klein kwartier voor tijd mee en bleef Rick Karsdorp op de bank. De Romeinen staan zesde en hebben een punt achterstand op nummer vier Internazionale.

De 'Nerazzurri' ontvangen maandag thuis nog Chievo Verona. De bovenste vier ploegen in de Serie A doen volgend seizoen mee in de Champions League.

Eintracht Frankfurt dreigt overal naast te grijpen. (Foto: Pro Shots)

Nieuwe tegenslag voor Eintracht

Eintracht Frankfurt, dat donderdag een plek in de finale van de Europa League aan zich voorbij zag gaan, kan plaatsing voor de Champions League zo goed als vergeten na de thuisnederlaag tegen FSV Mainz: 0-2.

Anthony Ujah was aan de kant van Mainz, waar Jean-Paul Boëtius aan de aftrap stond, de gevierde man. De Nigeriaanse spits trof na rust twee keer doel en bezorgde de middenmoter daarmee een plezierige avond.

Eintracht, zonder Jetro Willems maar met Jonathan de Guzman als invaller, zou bij een zege de vierde plek in de Bundesliga hebben verstevigd. Door de thuisnederlaag staat de formatie zesde, met een punt achterstand op Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen.

Met nog alleen de uitwedstrijd bij Bayern München, dat dan kampioen kan worden, voor de boeg, lijkt een ticket voor de Champions League ver weg. In het uiterste geval kan de ploeg zelfs nog naar plek acht zakken, waardoor de ploeg zelfs helemaal geen Europees voetbal overhoudt aan een fraai seizoen.

Frankfurt had donderdag alle kans om de finale van de Europa League te halen. Ondanks enkele grote kansen kwam het bij Chelsea niet verder tot 1-1, waarna de Londenaren de strafschoppen beter namen. Zij treffen op 29 mei in Bakoe stadgenoot Arsenal.

Memphis Depay zette met Lyon een groot stap naar een Champions League-ticket. (Foto: Pro Shots)

Memphis met Lyon te sterk voor Marseille

In de Franse Ligue 1 heeft Memphis Depay met Olympique Lyon met 3-0 gewonnen bij Olympique Marseille, waar Kevin Strootman in de basis stond.

Maxwell Cornet maakte het openingsdoelpunt in de 24e minuut. De Ivoriaan bracht in de 86e minuut ook de derde treffer op zijn naam. Kort daarvoor had invaller Moussa Dembélé de voorsprong al verdubbeld. De thuisploeg moest na ruim een uur met tien man verder door een rode kaart voor Duje Caleta-Car.

Door de overwinning kwam Lyon steviger op de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Marseille daarentegen kan Europees voetbal komend seizoen vergeten.

Club Brugge maakt door de zege op Genk nog kans. (Foto: Pro Shots)

Brugge stelt titelfeest Genk uit

In België is de titelstrijd nog niet beslist. Racing Genk had bij een zege op Club Brugge het kampioenschap mogen vieren, maar de thuisploeg won de kraker in Play-off I met 3-2.

Genk leek lang op weg naar de zege. Sébastien Dewaest opende in de eerste de score. Club Brugge, met Stefano Denswil en Ruud Vormer op het veld, knokte zich terug. Hans Vanaken maakte gelijk, waarna Loïs Opende en Krépin Diatta er 3-1 van maakten. Zinho Gano maakte er in het slot nog 3-2 van.

Door de zege van Brugge is het verschil met nog twee duels te spelen drie punten. Genk speelt nog uit bij Anderlecht en treft thuis op de slag Standard Luik. Club Brugge moet nog naar Luik en speelt als laatste thuis tegen Antwerp.

