Klaas-Jan Huntelaar bleef zondag bijzonder ingetogen na het officieus veroveren van de landstitel met Ajax. De 35-jarige aanvaller heeft de bizarre uitschakeling door Tottenham Hotspur van woensdag in de halve finales van de Champions League nog niet helemaal verwerkt.

"Dit levert een beetje een dubbel gevoel op. Aan de ene kant ben ik blij dat we het seizoen hebben afgesloten met de titel en de beker, maar aan de andere kant ben ik nog altijd teleurgesteld dat we de finale zijn misgelopen", zei hij na de 4-1-thuiszege op FC Utrecht.

"We hadden gewoon in de finale moeten staan. We waren er eigenlijk ook, maar gaven het op het laatste moment alsnog weg. Dat was extreem zonde en blijft een enorme domper. Het feestje net in de kleedkamer viel ook wel mee. Het was best wel rustig."

Ajax zat tegen Tottenham aanvankelijk op rozen. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd in Londen met 0-1 en stonden halverwege de return in eigen huis op een 2-0-voorsprong, maar het werd na rust nog 2-3 door een doelpunt diep in de blessuretijd.

"Donderdag en vrijdag was iedereen vooral met zichzelf bezig. Iedereen moest het op zijn eigen manier verwerken. Gisteren hebben we ons op Utrecht gefocust", aldus Huntelaar, die tegen Tottenham opvallend genoeg geen speeltijd kreeg.

"We hebben tegen elkaar gezegd dat we de titel moesten pakken, want als we die nog hadden verspeeld, dan hadden we het seizoen niet de glans gegeven die het verdient. Nu hebben we dat wel gedaan. Vandaag met hulp van AZ dan."

'Als we dit nog weggeven, dan klopt er iets niet'

Ajax zag de enig overgebleven concurrent PSV met 1-0 verliezen op bezoek bij AZ, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag met nog één speelronde te gaan een voorsprong heeft van drie punten en bovendien een veel beter doelsaldo heeft (+84 om +70).

Mocht Ajax woensdag uit tegen De Graafschap (PSV speelt thuis tegen Heracles Almelo) de titel definitief veiligstellen, dan wordt het voor Huntelaar pas zijn eerste kampioenschap. Hij slaagde daar niet in tijdens zijn eerste periode bij Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04.

"Ik ben bij Ajax de titel een keer misgelopen op één doelpunt en een keer op twee punten en bij Schalke werd het allemaal lastiger. Hiervoor ben ik teruggekomen naar Ajax. Vorig jaar liep alles anders dan gedacht, maar dit jaar is het gelukkig goed gekomen", aldus Huntelaar.

"Als we dit nog weggeven, dan klopt er iets niet. Ik kan me niet bedenken dat er ooit gekkere dingen zijn gebeurd. Het lijkt me dat het niet meer mis kan gaan en dat gaat het ook niet. We willen ook op punten kampioen worden, dus we gaan het goed afsluiten."

De Graafschap-Ajax, PSV-Heracles Almelo en alle andere wedstrijden in de 34e speelronde beginnen woensdag om 19.30 uur. Ajax wordt bij het binnenhalen van de titel donderdag vanaf 16.00 uur gehuldigd op het Museumplein in het centrum van Amsterdam.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie