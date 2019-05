Ruud Brood vindt de degradatie van NAC Breda vooral pijnlijk voor de supporters van de club. De Brabantse formatie daalde zondag door een 2-1-nederlaag bij sc Heerenveen definitief af naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Dit is doodzonde, zeker als je de supporters ziet die elke keer weer achter de club blijven staan", baalde Brood bij FOX Sports. "Het is een heel hard gelag voor een club als NAC Breda en de mensen die de club een warm hart toedragen."

NAC moest winnen om nog aan rechtstreekse degradatie te ontsnappen en hield lange tijd stand in het Abe Lenstra Stadion. Halverwege de tweede helft kwamen de Bredanaren toch op achterstand door een doelpunt van Sam Lammers. Menno Koch tekende in de slotfase voor de gelijkmaker, maar in blessuretijd bezorgde Mitchell van Bergen de Friezen alsnog de winst.

"Dit is eigenlijk wel tekenend voor ons", zei Brood. "Een tegenstander die moeite heeft om kansen te creëren, terwijl wij zelf wel de kansen hebben. Dat heb ik eerder gezien."

"Het is jammer, want ik vond dat we vanuit een betere organisatie speelden. Maar de effectiviteit is toch wel een probleem gebleken. Als je de tweede helft bekijkt, moeten we gewoon op 1-0 komen. Dat gebeurt niet en dat is teleurstellend."

Teleurstelling bij de spelers van NAC na de degradatie uit de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

'In fases hadden we er meer uit moeten halen'

Door de nederlaag degradeerde NAC voor de zesde keer in de clubgeschiedenis uit de Eredivisie. Eerder gebeurde dat in 1965, 1983, 1985, 1999 en 2015.

"Dat komt natuurlijk wel binnen. Bij de 1-1 zag ik dat de jongens nog het geloof hadden en dat was er bij mij ook. Ik wist dat het heel moeilijk was, misschien wel onmogelijk. Maar als ik alle wedstrijden bekijk, hebben we wel fases gehad waarbij we er meer uit hadden moeten halen."

Brood werd eind maart door NAC aangesteld als opvolger van de ontslagen Mitchell van der Gaag. De 56-jarige geboren Gorinchemmer weet nog niet of hij volgend seizoen ook coach blijft in Breda.

"Ik heb bewust niet over het nieuwe seizoen gesproken", liet hij weten. "Ik heb aangegeven dat er gesprekken zullen volgen als het doek pas is gevallen en dat is nu gebeurd."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie