Robin van Persie is dankbaar dat hij zondag op grootste wijze werd uitgezwaaid in De Kuip. Hoewel zijn afscheid door een 0-2-nederlaag tegen ADO Den Haag op een teleurstelling uitliep, overheerste trots bij de 102-voudig Oranje-international.

"Ik heb een heel raar gevoel, want zeventien jaar lang ben ik gewend dat er altijd een volgende wedstrijd komt. Dat is nu niet zo. Dat besef was er de afgelopen week ook en dat voel je toch een beetje in je buik", zei Van Persie bij FOX Sports.

"Ik ga het heel erg missen, vooral het toeleven naar grote wedstrijden. Dat je niet weet wat er gaat gebeuren. Maar ergens voelt het ook wel goed, als ik eerlijk ben."

De topscorer aller tijden van Oranje ontving uit handen van oud-bondscoach Marco van Basten een gouden schaal, als cadeautje van de KNVB. Van Persie vond het mooi dat Van Basten er was.

"Prachtig, hij is een legend en een bijzonder persoon. Ik heb hem drie jaar meegemaakt en hij doet alles op gevoel. Ik keek echt tegen hem op en nog steeds. Ik vind hem een heel bijzondere man."

'Heb er het maximale uit gehaald'

De 35-jarige Van Persie, die er nu een jaar tussenuit gaat en voorlopig nog niets bij Feyenoord gaat doen, keek nog eens met trots terug op zijn carrière. Hij speelde bij Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe.

"Ik heb er het maximale uit gehaald. Ik heb zeker niet alles goed gedaan en fouten gemaakt door de jaren heen, maar ook veel doelen bereikt en bij prachtige clubs gespeeld. Daar ben ik trots op."

Van Persie slaat de laatste competitiewedstrijd over. Hij heeft geen zin in de trip naar Limburg, waar Feyenoord woensdag het seizoen afsluit tegen Fortuna Sittard. Met zestien doelpunten is de aanvaller in zijn laatste jaar clubtopscorer in de Eredivisie.

Feyenoord-ADO eindigde in 0-2 door doelpunten van Erik Falkenburg en Sheraldo Becker. Ook scheidend coach Giovanni van Bronckhorst werd uitgezwaaid.

