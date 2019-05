Manchester City is zondag voor de zesde keer in de clubhistorie kampioen van Engeland geworden. De ploeg van manager Josep Guardiola had aan een 1-4-zege bij Brighton & Hove Albion genoeg om Liverpool af te troeven in de zenuwslopende titelstrijd.

City begon de laatste speelronde met slechts een punt voorsprong op het Liverpool van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. De 'Reds' wonnen hun laatste wedstrijd weliswaar met 2-0 van Wolverhampton Wanderers, maar dat was dus niet genoeg om de eerste landstitel sinds 1990 te veroveren.

De spannende laatste speelronde begon nog wel desastreus voor City, dat na 27 minuten op achterstand kwam door een treffer van Glenn Murray. Het antwoord van de bezoekers liet niet lang op zich wachten, want Sergio Agüero trok de stand een minuut later al gelijk. De Argentijn schoot raak na een fraai hakje van David Silva.

Dankzij een doelpunt van verdediger Aymeric Laporte ging City zelfs met een voorsprong de rust in en in de tweede helft liepen de 'Citizens' verder weg bij Brighton, waar Jürgen Locadia na rust inviel. Riyad Mahrez en Ilkay Gündogan tekenden voor de treffers en maakten het feestje in het Amex Stadium zo compleet.

Guardiola, die City vorig seizoen al naar het kampioenschap leidde, is pas de derde manager in de Premier League die een titel weet te prolongeren. José Mourinho (Chelsea) en Sir Alex Ferguson (Manchester United) gingen de Spaanse coach voor.

Josep Guardiola viert de titel. (Foto: Pro Shots)

Mané helpt Liverpool aan zege in slotduel

Nummer twee Liverpool, dat afgelopen week nog op spectaculaire wijze de finale van de Champions League bereikte door FC Barcelona uit te schakelen, sloot het seizoen ondanks het mislopen van de titel nog wel in stijl af door Wolverhampton te verslaan.

Sadio Mané opende na zeventien minuten de score op Anfield en zorgde met een buitenspeldoelpunt tien minuten voor tijd ook voor de 2-0. Daardoor kwam de aanvaller op een totaal van 22 Premier League-treffers dit seizoen, evenveel als ploeggenoot Mohamed Salah.

Van Dijk en Wijnaldum stonden aan de aftrap bij Liverpool. Wijnaldum, die dinsdag tegen Barcelona nog twee keer scoorde en zo een cruciale bijdrage had aan de 4-0-zege, werd twee minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Alex Oxlade-Chamberlain.

Liverpool, dat het seizoen op een aantal van liefst 97 punten eindigt, kan op zaterdag 1 juni nog wel een prijs pakken. De ploeg van manager Jürgen Klopp neemt het dan in de Champions League-finale in Madrid op tegen Tottenham Hotspur.

Virgil van Dijk en Liverpool grepen naast de titel. (Foto: Pro Shots)

Arsenal grijp definitief naast vierde plek

Arsenal had theoretisch nog een kans op de vierde plek in de Premier League, maar de 1-3-zege bij Burnley was niet genoeg voor de 'Gunners' om via de competitie een Champions League-ticket te veroveren.

Chelsea had aan het doelpuntloze gelijkspel bij Leicester genoeg om derde te worden, terwijl Tottenham Hotspur door een remise tegen Everton (2-2) als vierde eindigde. Arsenal kan nog wel Champions League-voetbal afdwingen, maar dan moet de ploeg van manager Unai Emery de Europa League-finale tegen Chelsea winnen.

Bij rust stond het nog 0-0 in Burnley, maar Arsenal liep door twee treffers van Pierre-Emerick Aubameyang in de eerste twintig minuten van de tweede helft uit naar een 0-2-voorsprong. De spits uit Gabon mag zich daardoor samen met Salah en Mané Premier League-topscorer van het seizoen 2018/2019 noemen.

Burnley deed weliswaar nog wat terug, maar door een goal van Eddie Nketiah in de vijfde minuut van de blessuretijd won Arsenal alsnog met een marge van twee.

Manchester United sloot het teleurstellende seizoen in mineur af door een 0-2-nederlaag tegen Cardiff City. Crystal Palace won mede dankzij een treffer van Patrick van Aanholt met 5-3 van Bournemouth, Ryan Babel en Fulham verloren met 0-4 van Newcastle United, Southampton speelde gelijk tegen Huddersfield Town (1-1) en West Ham United zegevierde met 1-4 bij Watford.

Pierre-Emerick Aubameyang scoorde twee keer voor Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Premier League