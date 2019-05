Aanvoerder Luuk de Jong en trainer Mark van Bommel realiseren zich dat de titelstrijd voorbij is door de cruciale 1-0-nederlaag van PSV bij AZ. De Eindhovenaren hebben door de 4-1-overwinning van Ajax tegen FC Utrecht alleen nog theoretisch kans op het kampioenschap.

Met nog één wedstrijd op het programma heeft Ajax drie punten meer dan naaste belager PSV. Aangezien het doelsaldo ook nog eens ruim in het voordeel van de koploper is - +84 om +70 - heeft PSV een groot wonder nodig om nog de titel te pakken.

"In de laatste wedstrijd veertien doelpunten goedmaken, gaat nooit meer lukken", erkende de 28-jarige De Jong zondag na het verlies in Alkmaar tegen FOX Sports. "Je kunt wel zeggen dat Ajax zo goed als kampioen is."

"Dat hebben we helemaal aan onszelf te wijten. De eerste helft tegen AZ was te slordig. We kregen wel een paar goede kansen, maar die gingen er niet in. Niemand kan ons verwijten dat we er niet voor hebben gevochten, maar helaas was het niet genoeg."

De wedstrijd tegen AZ werd beslist door een treffer van middenvelder Guus Til vlak na rust. PSV kreeg daarna nog genoeg kansen om te scoren in het AFAS Stadion, maar het bleef bij 1-0.

Mark van Bommel verlaat teleurgesteld het veld. (Foto: Pro Shots)

'Is geen slecht seizoen voor ons'

Van Bommel moest net als De Jong toegeven dat zijn ploeg simpelweg niet goed genoeg was om van AZ te winnen. De teleurgestelde coach vindt dat PSV vooral in de duels werd afgetroefd door de nummer vier uit Alkmaar.

"Ik probeerde de ploeg zo goed mogelijk voor te bereiden. Het klopte ook zoals wij dachten dat AZ zou spelen, maar we kwamen overal een stapje te laat", zei Van Bommel. "De tweede ballen waren voor AZ. Dan is het moeilijk om de situatie nog om te draaien."

Hoewel PSV door het mislopen van de titel zonder prijzen blijft dit seizoen - de Eindhovenaren werden al vroeg in het toernooi om de TOTO KNVB-beker uitgeschakeld door RKC Waalwijk - toonde Van Bommel zich niet helemaal negatief.

"Het is voor ons geen slecht seizoen, al hebben we daar niets aan. We moeten nu realistisch zijn dat we het niet meer gaan halen. Je moet gewoon naar de cijfers kijken: wij hebben te veel wedstrijden gelijkgespeeld."

Ajax sluit het seizoen woensdag af met een uitwedstrijd tegen De Graafschap, terwijl PSV in de 34e en laatste speelronde voor eigen publiek in actie komt tegen Heracles Almelo.