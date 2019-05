Matthijs de Ligt en Erik ten Hag zijn lovend over de manier waarop Ajax zich zondag herpakte na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. De Amsterdammers versloegen FC Utrecht met 4-1, zagen concurrent PSV met 1-0 van AZ verliezen en zijn officieus kampioen.

"De 0-1 was even een smetje, maar de manier waarop we terugkwamen na woensdag, zegt genoeg. Het leek wel of we een stier waren die op een rode lap af ging. Dat heb je nodig in dit soort wedstrijden", zei De Ligt bij FOX Sports.

"De pijn van de Champions League-uitschakeling zullen we altijd voelen, maar vooraf is het doel altijd de beker en de Eredivisie. Iedereen mag terugkijken op een geweldig seizoen, dit is fantastisch."

Ajax kwam binnen een minuut met 0-1 achter tegen Utrecht, maar won alsnog door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar, Donny van de Beek en Dusan Tadic (twee). PSV verloor bij AZ door een treffer van Guus Til.

Het verschil tussen Ajax en PSV is drie punten in het voordeel van de Amsterdammers, met nog één duel te gaan. Bovendien heeft Ajax een veel beter doelsaldo.

'Nu met overwinning de schaal pakken'

Aanvoerder De Ligt nam na de wedstrijd het voortouw in de feestvreugde op het veld van de Johan Cruijff ArenA, al deed hij dat volgens hemzelf wel met enige terughoudendheid. "We zijn nog maar officieus kampioen, al kan het ons in principe niet meer ontglippen", zei hij.

"Het verschil met PSV in doelsaldo is +14. Dan zullen wij moeten verliezen met een grote uitslag en zal PSV met een 'San Marino-uitslag' moeten winnen. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat we gewoon met een overwinning de schaal pakken."

De laatste Eredivisie-speelronde is woensdag, waarbij alle negen wedstrijden om 19.30 uur beginnen. Ajax speelt dan uit tegen De Graafschap en PSV neemt het thuis op tegen Heracles Almelo.

Feest bij de Ajacieden na het laatste fluitsignaal. (Foto: ANP)

Ten Hag: 'Fantastisch hoe we ons oprichtten'

Coach Ten Hag sprak woorden van gelijke strekking als De Ligt. "Het zou wel heel bizar zijn als we dit nog weggeven, maar we willen het in stijl doen en er een goede wedstrijd van maken", blikte hij vooruit op het duel met De Graafschap.

De Haaksbergenaar snapte de feestvreugde in de ArenA wel. "Natuurlijk komt er een bepaalde emotie los, ook bij de fans. Zeker na wat we woensdag hebben meegemaakt. Er ontstond een bepaalde vibe in het stadion", zei hij.

"Fantastisch hoe we ons oprichtten, daarbij meenemend dat we binnen 38 seconden op achterstand kwamen. Toen was het even afwachten hoe de ploeg ermee omging, maar dat was klasse."

