NAC Breda is zondag door een 2-1-nederlaag bij sc Heerenveen gedegradeerd uit de Eredivisie. Excelsior en De Graafschap zijn beide aangewezen op de play-offs om promotie/degradatie. De Rotterdammers hadden in een spektakelstuk niet genoeg aan een 4-5-zege bij Heracles Almelo en de Doetinchemmers kregen een pak slaag bij Vitesse: 6-1.

NAC degradeert na een periode van twee seizoenen weer uit de Eredivisie. Het is de zesde keer dat de Brabanders naar de Eerste divisie afdalen. Eerder gebeurde dat in 1965, 1983, 1985, 1999 en 2015.

NAC moest winnen bij Heerenveen om nog aan rechtstreekse degradatie te ontsnappen. In de eerste helft was Michel Vlap het dichtst bij een doelpunt namens Heerenveen, maar zijn kopbal ging net naast.

Kort na rust kreeg Giovanni Korte de uitgelezen kans om NAC op voorsprong te brengen, maar hij schoot van dichtbij naast. Twintig minuten voor tijd vond Sam Lammers wel het net met een schot van net buiten het zestienmetergebied.

Menno Koch zorgde negen minuten voor tijd voor de gelijkmaker door raak te koppen uit een hoekschop, maar in blessuretijd bezorgde Mitchell van Bergen Heerenveen alsnog de overwinning.

Door de nederlaag heeft NAC met nog één speelronde voor de boeg 22 punten. Daarmee kan de ploeg van coach Ruud Brood de concurrentie niet meer achterhalen.

Excelsior buigt achterstand in knotsgek duel om in winst

In het Polman Stadion maakten Excelsior en Heracles er een waar spektakelstuk van. Elías Már Ómarsson opende met een volley al vroeg de score, waarna Adrián Dalmau de thuisploeg na een fraaie actie langszij bracht.

Vlak voor rust bezorgde Ómarsson Excelsior opnieuw de voorsprong door te profiteren van een blunder in de verdediging van Heracles. Alexander Merkel liep tegen de bal aan bij een uittrap van doelman Janis Blaswich, waarna Ómarsson met een lob profiteerde.

In de eerste twintig minuten na rust boog Heracles de achterstand van Heracles om in een 4-2-voorsprong. Dalmau kwam twee keer van dichtbij tot scoren en Lerin Duarte maakte er even later met een prachtig afstandsschot 4-2 van.

In de laatste twintig minuten boog Excelsior de achterstand weer om in een 4-5-voorsprong via een rake kopbal van Jurgen Mattheij (kopbal) en intikkers in de slotfase van Dennis Eckert en Ómarsson.

Ondanks de overwinning kan Excelsior de play-offs om promotie/degradatie niet meer ontlopen. De Kralingers staan met dertig punten zestiende, maar ze hebben vier punten achterstand op nummer vijftien Fortuna Sittard. Heracles plaatste zich ondanks het verlies voor de play-offs om Europees voetbal.

De Graafschap krijgt pak slaag in Arnhem

In de GelreDome kwam De Graafschap na een klein half uur op achterstand door een afstandsschot van Martin Ødegaard, die van richting veranderd werd door Bart Straalman. Thomas Buitink verdubbelde de marge in de slotfase van de eerste helft.

In de tweede helft voerde Vitesse de marge met doelpunten van Buitink, Ødegaard (penalty) en Oussama Darfalou verder op, waarna Youssef El Jebli de eer redde voor de bezoekers. Richie Musaba bepaalde in de slotfase de eindstand.

Door de nederlaag zakt De Graafschap met 29 punten naar de zeventiende plek. Vitesse verzekerde zich dankzij de ruime zege voor de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers nemen de vijfde plaats in.

FC Emmen speelt zich veilig met zege bij Willem II

FC Emmen speelde zich veilig door een knappe 2-3-overwinning bij Willem II. Vangelis Pavlidis en Alexander Isak brachten de Tilburgers in de eerste helft op een 2-0-voorsprong.

Luciano Slagveer zorgde enkele minuten voor rust voor de aansluitingstreffer van Emmen, dat in de laatste twintig minuten de drie punten pakte via goals van Hilal Ben Moussa en Michael de Leeuw.

Door de overwinning klimt Emmen met 35 punten naar de veertiende plaats. De Drentenaren promoveerden vorig jaar nog voor het eerst naar de Eredivisie. Willem II staat negende en maakt nog kans op het laatste ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

Fortuna veilig ondanks nederlaag bij Groningen

Ook Fortuna Sittard speelde zich ondanks een 3-0-nederlaag bij FC Groningen veilig. Paul Gladon, Ritsu Doan - het duizendste doelpunt in de Eredivisie - en Samir Memisevic (penalty) waren trefzeker namens de thuisploeg.

Door de nederlaag zakt Fortuna met 34 punten naar de vijftiende plaats. De Limburgers kunnen niet meer achterhaald worden door concurrenten Excelsior en De Graafschap. Groningen klom door de zege naar de achtste plaats en heeft twee punten meer dan Willem II.

In Zwolle ging PEC met 2-4 onderuit tegen VVV-Venlo. Peniel Mlapa was goed voor een hattrick bij de Limburgers, waarvoor Peter van Ooijen de andere goal maakte. Bij de thuisploeg waren Lennart Thy en Stanley Elbers trefzeker.

PEC en VVV maakten voorafgaand aan de wedstrijd in theorie nog kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, maar zijn nu beide uitgespeeld.

