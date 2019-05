Ajax heeft zondag zo goed als zeker de 34e landstitel in de clubhistorie veiliggesteld. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 4-1 van FC Utrecht en zagen concurrent PSV met 1-0 verliezen bij AZ.

Door het resultaat op beide velden heeft Ajax nu drie punten meer én een veel beter doelsaldo (+84 om +70) met nog één speelronde voor de boeg, waardoor het kampioenschap vrijwel zeker is.

Bij Ajax-FC Utrecht kwamen de bezoekers al binnen een minuut op voorsprong (doelpunt Othman Boussaid), maar nog voor rust werd het 2-1 door Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek. In de slotfase zorgde Dusan Tadic met twee goals voor de beslissing.

PSV gaf niet thuis op bezoek bij AZ. De Alkmaarders waren overwegend gevaarlijker en ontnamen de ploeg van trainer Mark van Bommel de hoop op de landstitel door een doelpunt van aanvoerder Guus Til vlak na rust.

De laatste Eredivisie-speelronde is woensdag, waarbij alle negen wedstrijden om 19.30 uur beginnen. Ajax speelt dan uit tegen De Graafschap en PSV neemt het thuis op tegen Heracles Almelo.

Dramatische start Ajax

Ajax moest zich tegen FC Utrecht zien te herpakken na de dreun van woensdag in de Champions League tegen Tottenham Hotspur, maar begon dramatisch. Binnen een minuut was het namelijk al 0-1. Othman Boussaid kon zomaar doorbreken over links en verschalkte keeper André Onana met een schot in de verre hoek.

De ploeg van coach Erik ten Hag oogde aangeslagen en had even nodig om bij te komen van die tegenslag, maar binnen het kwartier was het gelijk. Nadat Tadic nog net voorlangs had geschoten, was het Huntelaar die op aangeven van Van de Beek van dichtbij binnentikte.

Het doelpunt zorgde ervoor dat het voornamelijk eenrichtingsverkeer werd in de ArenA met kansen voor Hakim Ziyech en Huntelaar. Het was wachten op de 2-1 en die kwam er vlak voor rust via Van de Beek, die met het hoofd alert was na een goede aanval.

Na rust hield Ajax het overwicht, al gaf Utrecht zich zeker niet gewonnen. Kansen waren er voor Van de Beek en Huntelaar en aan de andere kant voor Sean Klaiber. Tadic zorgde met twee goals, waarvan één uit een penalty, voor een enorme feestvreugde in Amsterdam.

Donny van de Beek zorgde voor 2-1 bij Ajax-FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Til dompelt PSV in rouw

In Alkmaar was de openingsfase bij AZ-PSV rommelig. Beide ploegen kwamen aanvankelijk niet tot grote kansen, al waren het de bezoekers die als eerste gevaarlijk werden via vooral aanvoerder en topscorer Luuk de Jong.

Gaandeweg kwam AZ er wel iets meer uit en dat leverde een goede schietkans op voor Calvin Stengs, maar keeper Jeroen Zoet redde. Het spel golfde op en neer en echt grote kansen bleven voor rust uit.

Direct na rust kwam PSV in de problemen. De ploeg van coach Van Bommel liet AZ ver komen, wat ertoe leidde dat Til na een pass van Mats Seuntjens kon scoren. Niet veel later was het zelfs bijna 2-0, maar Stengs raakte de paal.

PSV ging op zoek naar de gelijkmaker en Malen en Denzel Dumfries waren dichtbij. Gaandeweg vervloog echter de hoop bij de Eindhovenaren, die nog een paar keer goed wegkwamen bij kansen voor Seuntjens en Adam Maher. De uitslag werd met gejuich ontvangen in Amsterdam, waar het feest losbarstte.

Balende PSV'ers na het doelpunt van AZ. (Foto: Pro Shots)

