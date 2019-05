Robin van Persie is zijn loopbaan als profvoetballer zondag geëindigd met een nederlaag. Feyenoord ging in de laatste wedstrijd van de 35-jarige aanvaller op pijnlijke wijze onderuit tegen ADO Den Haag: 0-2.

Erik Falkenburg opende vlak voor rust verrassend de score in De Kuip, waar de spelers van Feyenoord met een speciale badge op hun shirt speelden om de afzwaaiende Van Persie te eren. Sheraldo Becker maakte er in de 58e minuut 0-2 van.

Het was al een tijdje bekend dat Van Persie bezig is aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Feyenoord speelt woensdag nog de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fortuna Sittard in Limburg, maar de aanvaller zal dan niet in actie komen.

Van Persie, die in zijn loopbaan 121 officiële duels voor Feyenoord speelde, kreeg in de blessuretijd nog een publiekswissel in De Kuip. Zijn ploeggenoten en de spelers van ADO vormden een erehaag voor de 102-voudig international, die het veld verliet voor spits Dylan Vente.

Feyenoord speelde al nergens meer voor tegen ADO. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst eindigt de competitie hoe dan ook op de derde plek en is daarmee al zeker van een ticket voor de derde voorronde van de Europa League.

Waar Van Persie de laatste wedstrijd van zijn loopbaan speelde, beleefde trainer Van Bronckhorst zijn laatste thuiswedstrijd bij Feyenoord. De coach, die aan het begin van de tweede helft een ovationeel applaus kreeg van het thuispubliek, wordt na dit seizoen opgevolgd door Jaap Stam.

ADO viert de eerste treffer tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Diverse kansen voor Van Persie in beginfase

In de beginfase was het Feyenoord dat domineerde en dat leidde tot diverse kansen voor de afzwaaiende Van Persie, die regelmatig werd gezocht door zijn ploeggenoten. De aanvoerder vuurde na twaalf minuten voor de eerste keer op het doel van doelman Robert Zwinkels en zag zijn geblokte poging over de achterlijn gaan.

Feyenoord had de nodige moeite om een gaatje te vinden in de hechte defensie van ADO. De thuisploeg moest het vooral van afstandsschoten hebben, maar een poging van Jordy Clasie ging rakelings over. Van Persie dook daarna opnieuw gevaarlijk op voor het doel van de Hagenaren, maar zijn kopbal ging via de buitenkant van de paal naast.

Waar Feyenoord domineerde, was het ADO dat toesloeg. Falkenburg zag in de 42e minuut zijn kopbal nog op knappe wijze gered worden door Kenneth Vermeer, maar in de daaropvolgende corner moest de doelman alsnog capituleren op een inzet van Falkenburg met zijn hoofd.

Van Persie en Van Bronckhorst werden geëerd door het publiek. (Foto: Pro Shots)

Becker doet Feyenoord pijn in de counter

In de tweede helft werd het nog erger voor Van Persie en Feyenoord, dat een kwartier na rust de tweede treffer incasseerde. Dion Malone stoomde in de counter knap op aan de rechterkant en gaf de bal voor op de volledig vrijstaande Becker, die de bal koeltjes achter Vermeer krulde.

Van Bronckhorst greep daarna in door met Nicolai Jörgensen (voor Clasie) een extra aanvaller in te brengen, maar het was ADO dat een grote kans kreeg. Abdenasser El Khayati speelde zichzelf knap vrij aan de rand van het strafschopgebied en plaatste de bal buiten het bereik van Vermeer op de paal.

Tómas Necid (naast) en Becker (redding Vermeer) waren eveneens dicht bij de 0-3, maar Feyenoord bleef in de laatste wedstrijd van Van Persie een ruimere nederlaag bespaard.