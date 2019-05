Virgil van Dijk is ook door de Premier League zelf uitgeroepen tot de speler van het seizoen 2018/2019. De verdediger van Liverpool werd eerder al door de spelersvakbond PFA verkozen tot speler van het jaar in Engeland.

De Premier League maakte zondag bekend dat Van Dijk de EA Sports Player of the Year heeft gewonnen.

Van Dijk werd gekozen door het publiek - fans konden stemmen via de website van EA Sports - de twintig aanvoerders van de Premier League-clubs en een commissie met experts.

De andere genomineerden waren Mohamed Salah, Sadio Mané (beiden Liverpool), Sergio Agüero, Raheem Sterling, Bernardo Silva (allen Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea).

De prestigieuze prijs ging vorig jaar naar Salah. Ruud van Nistelrooij was in het seizoen 2002/2003 tot Van Dijk de enige Nederlander die gekozen werd tot Premier League-speler van het jaar. De prijs heette toen nog de Barclaycard Player of the Year.

Van Dijk, die anderhalf seizoen geleden van Southampton overkwam, beleeft een uitstekend seizoen met Liverpool. 'The Reds' strijden zondag in de laatste speelronde van de Premier League met Manchester City om de landstitel en staan in de finale van de Champions League. Tottenham Hotspur is daarin de tegenstander.