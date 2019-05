Bayern München-president Uli Hoeness was zaterdag niet te spreken over het optreden van de videoscheidsrechter in het duel met RB Leipzig (0-0). Na ingrijpen van de VAR werd een treffer van Leon Goretzka afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Bayern nog geen kampioen is in de Bundesliga.

"Dat de goal afgekeurd werd, is de grap van het jaar", aldus Hoeness tegenover het Duitse Kicker. Uit beelden bleek dat Goretzka een fractie achter de laatste man van Leipzig stond.

"Dit was geen duidelijke fout van de arbitrage. De videoscheidsrechter is er alleen om duidelijk foute beslissingen te corrigeren. De spelers stonden op dezelfde hoogte", zei de 67-jarige Duitser.

Bayern-trainer Niko Kovac was het niet eens met Hoeness. "Ik ben een groot voorstander van videoarbitrage. Het was inderdaad erg moeilijk te zien, maar het was uiteindelijk de juiste beslissing om de treffer van Goretzka af te keuren."

Door de overwinning van concurrent Borussia Dortmund tegen Fortuna Düsseldorf (3-2) is het verschil tussen nummer één Bayern en nummer twee Dortmund met nog één speelronde te gaan twee punten.

De treffer van Leon Goretzka die later afgekeurd wordt vanwege buitenspel. (Foto: Pro Shots)

'Relaxed over duel van volgende week'

Omdat de ploeg uit München een veel beter doelsaldo heeft, is een gelijkspel volgende week in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt voldoende voor 'Der Rekordmeister' om de zevende titel op rij te pakken.

"Daar ben ik relaxed over", zei Hoeness. "Als de ploeg zo speelt als vandaag, zullen we geen problemen hebben. Ik zal goed slapen, want als het team zo vecht als tegen Leipzig, zullen we zaterdag kampioen van Duitsland zijn."

Kovac heeft er ook alle vertrouwen in dat de landstitel zaterdag alsnog gepakt zal worden. "We domineerden tegen Leipzig, maar we hebben dat niet in de stand uitgedrukt. Volgende week gaan we het voor elkaar krijgen voor eigen publiek."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga