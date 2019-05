De vrouwen van Ajax hebben zaterdag voor het derde jaar op rij de KNVB-beker veroverd. De Amsterdammers versloegen in de finale in Rotterdam PEC Zwolle met 2-1 dankzij een doelpunt in blessuretijd.

PEC kende een uitstekende start in het Van Donge & De Roo Stadion, de thuishaven van Excelsior. Maxime Bennink opende al in de zesde minuut de score voor PEC door een voorzet van Leonie Vliek binnen te werken.

Vijf minuten later bracht Linda Bakker Ajax op gelijke hoogte. De middenvelder werd de diepte ingestuurd en rondde beheerst af. Vanity Lewerissa was na een klein half uur dicht bij de 2-1 voor de ploeg van coach Benno Nihom, maar haar uithaal belandde op de lat.

Ellen Jansen vond twintig minuten voor tijd wel het doel voor Ajax, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd vanwege een overtreding van de aanvaller. De finale leek op een verlenging af te stevenen, maar diep in blessuretijd bezorgde Lewerissa de Noord-Hollandse formatie alsnog de winst.

Ajax verovert beker voor de vierde keer

De vrouwen van Ajax wonnen de beker voor de vierde keer. Behalve in 2017, 2018 en dit jaar gingen ze in 2014 ook met de overwinning aan de haal.

Ook bij de mannen ging de KNVB-beker naar Ajax, dat vorige week in de finale veel te sterk was voor Willem II (0-4). De hoofdstedelingen zijn de eerste club die in één seizoen zowel bij de mannen als de vrouwen de beker veroveren.

Vorige week greep Ajax nog naast de landstitel in de Eredivisie voor vrouwen. In de laatste wedstrijd van de play-offs om het kampioenschap speelde de ploeg gelijk tegen FC Twente (1-1), waardoor de Tukkers de titel pakten.