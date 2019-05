Mauricio Pochettino vindt dat er beleidstechnisch echt iets moet veranderen bij Tottenham Hotspur, wil hij met de club de komende jaren mee blijven doen in de top van Europa.

"Ik sta er niet voor open om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen zonder plan, zonder duidelijk idee en zonder transparantie", aldus de Argentijn, wiens ploeg zich woensdag ten koste van Ajax voor de Champions League-finale plaatste.

"Ik weet hoe het in deze wereld werkt. We zijn ons ervan bewust dat we een andere koers moeten gaan varen, al heeft dat niet per se met geld te maken."

De 47-jarige Pochettino is bezig aan zijn vijfde seizoen bij Tottenham en heeft komende zomer gesprekken over zijn toekomst met voorzitter Daniel Levy, al ligt de Argentijn nog tot medio 2023 vast in Londen.

'Op deze voet verder gaan is heel naïef'

Tottenham heeft sinds eind januari 2018 geen spelers meer aangetrokken en onderscheidt zich daarmee van de concurrentie in de top van de Premier League.

"Als we ieder seizoen in de Champions League-finale willen staan, hebben we een plan nodig", aldus Pochettino. "Dat plan is misschien anders dan wat er in de laatste jaren is gebeurd. Als we denken dat we het redden als we op deze voet verder gaan, is dat heel naïef."

De coach is bezig aan een goed seizoen met Tottenham. 'The Lilywhites' staan niet alleen in de Champions League-finale, maar zijn ook vrijwel zeker van een plek bij de top vier in de Premier League.

De laatste prijs van de Londenaren dateert van 2008, toen de League Cup werd veroverd. De eerstvolgende kans op een prijs is op zaterdag 1 juni, wanneer Liverpool de tegenstander is in de finale van de Champions League.

Tot die tijd speelt Tottenham nog één competitiewedstrijd. Zondag is Everton om 16.00 uur de tegenstander in het Tottenham Hotspur Stadium.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League