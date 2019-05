Robin van Persie kijkt uit naar de periode waarin hij geen profvoetballer meer is. De 35-jarige aanvaller van Feyenoord, die zondag tegen ADO Den Haag de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan speelt, had zich geen beter einde van zijn carrière kunnen wensen.

"Het was voor mij heel belangrijk dat ik niet in de vergetelheid zou eindigen, maar eervol als voetballer die een bijdrage levert aan het team. Dat is volgens mij wel gelukt", zegt de afzwaaiende Van Persie zaterdag in gesprek met het AD.

"Daarom ben ik heel blij dat ik ben teruggekomen naar Feyenoord. Natuurlijk is het lekker dat we de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal hebben gepakt, maar die prijzen waren voor mij geen doel op zich. Voor mij persoonlijk was het doel om in ere te eindigen, omdat voetbal mijn passie is."

Van Persie, die woensdag in de laatste Eredivisie-speelronde van het seizoen niet meer in actie zal komen, sluit zijn loopbaan zondag af bij de club waar hij in 2001 ook begon.

In 2004 vertrok de 102-voudig international van Oranje naar Arsenal, waarna hij ook nog het shirt van Manchester United en Fenerbahçe droeg voordat hij in januari 2018 terugkeerde bij Feyenoord.

Van Persie maakte in zijn carrière al 120 goals voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Trainer worden betekent stress'

Het is nog altijd niet duidelijk wat Van Persie na zijn spelersloopbaan wil gaan doen. De geboren Rotterdammer liet eerder wel weten dat hij niet de ambitie heeft om direct zijn trainersdiploma's te halen, en daar staat hij nog altijd vierkant achter.

"Trainer worden betekent stress", benadrukt Van Persie, die in het shirt van Feyenoord tot dusver 120 doelpunten wist te maken. "Bij drie nederlagen ben je de kop van Jut. Als trainer heb je alleen indirect invloed op het resultaat en ben je overgeleverd aan de grillen van je spelers."

"Kijk hoe Marco van Basten werd behandeld als trainer. De magie verdween en opeens was hij te pakken. Het is een keiharde business. Ik neem eerst afstand en ga dan genieten van het níét moeten."

De laatste wedstrijd van Van Persie als profvoetballer begint zondag om 14.30 uur in De Kuip, waar de spelers van Feyenoord met een speciale badge op hun shirt spelen ter ere van hun afzwaaiende aanvoerder.

Voor Giovanni van Bronckhorst wordt het duel met ADO zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van Feyenoord. De nummer drie van de Eredivisie sluit de competitie woensdag af met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

