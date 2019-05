Volgens Virgil van Dijk mag Liverpool trots zijn op de prestaties van dit seizoen, ongeacht het resultaat in de laatste competitiewedstrijd. 'The Reds' kunnen zondag nog kampioen worden, maar moeten daarbij hopen op puntenverlies van koploper Manchester City.

"We zullen een beetje teleurgesteld zijn als we de titel niet pakken, omdat we allemaal kampioen willen worden", zegt Van Dijk vrijdag in de voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen nummer zeven Wolverhampton Wanderers. "Gezien onze resultaten in de competitie en hoe we dit seizoen hebben gespeeld, mogen we ook dan trots op onszelf zijn."

Met nog één speelronde voor de boeg heeft nummer twee Liverpool een punt achterstand op Manchester City. De ploeg van coach Josep Guardiola gaat zondag op bezoek bij Brighton & Hove Albion.

Van Dijk beseft dat Liverpool moet hopen op een stunt van Brighton tegen City. "We moeten erin blijven geloven, maar we blijven ook realistisch. We hebben het niet in eigen hand en het enige wat we kunnen doen, is het verslaan van de 'Wolves'."

"Iedereen heeft het erover dat Brighton iets moet doen, maar we moeten ons juist op onze eigen wedstrijd focussen", vervolgt de Oranje-international. "De 'Wolves' spelen geweldig dit seizoen en maken het elke ploeg lastig. Daarom staan ze ook op plek waar ze nu staan."

Virgil van Dijk viert zijn doelpunt voor Liverpool tegen Newcastle United. (Foto: Pro Shots)

Van Dijk onder indruk van Manchester City

Van Dijk is sowieso onder de indruk van de prestaties van Manchester City, dat zondag voor de tweede keer op rij landskampioen kan worden. De 'Citizens' lieten dit seizoen slechts zestien punten liggen.

"Het is de standaard die City voor ons allemaal heeft gezet in de competitie. Ze spelen geweldig en het is knap dat ze dit voor het tweede seizoen op rij presteren. Dat is ongelooflijk", stelde de verdediger, die Liverpool vanaf zijn komst zag groeien.

"Vanaf het moment dat ik hier ben gekomen, hebben we zo veel progressie geboekt. De club heeft een aantal grote stappen gezet. We kunnen een hoop goede dingen meenemen naar volgend seizoen en opnieuw zo presteren, of zelfs beter."

Behalve de landstitel kan Liverpool de Champions League nog winnen. In de finale speelt de formatie van coach Jürgen Klopp op zaterdag 1 juni in Madrid tegen Tottenham Hotspur, dat in de halve eindstrijd in extremis te sterk was voor Ajax.

