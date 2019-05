Mino Raiola mag wereldwijd drie maanden niet werken als zaakwaarnemer. De FIFA heeft vrijdag besloten om de schorsing die de Italiaanse voetbalbond FIGC de belangenbehartiger oplegde, over te nemen.

Raiola werd donderdag door de FIGC voor drie maanden geschorst. Het is onduidelijk waarvoor hij de straf precies heeft gekregen.

Door de straf mag Raiola pas op 9 augustus weer aan de slag. De Nederlander van Italiaanse komaf kondigde al aan in beroep te gaan tegen de tijdelijke maatregel.

"Ik heb direct advocaten ingeschakeld en ga in beroep. Dit is een justitiële dwaling", zei de invloedrijke zaakwaarnemer donderdag. "Ik heb geen motivatie gekregen. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt."

Niet alleen Mino Raiola werd door de Italiaanse bond geschorst, maar ook zijn neef Vincenzo Raiola. Die straf is eveneens overgenomen door de FIFA. Hij mag twee maanden wereldwijd zijn werk niet doen.

Mino Raiola is zaakwaarnemer van spelers als Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba en Mario Balotelli. Hij werkt ook samen met PSV'er Hirving Lozano en Ajacied Matthijs de Ligt, die in Italiaanse media al maanden in verband wordt gebracht met Juventus.