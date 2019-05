NEC is de play-offs om promotie naar de Eredivisie vrijdag begonnen met een overtuigende zege op RKC Waalwijk. De Nijmegenaren waren in het Goffertstadion met 2-0 te sterk voor de Brabanders in de heenwedstrijd in de eerste ronde. In Leeuwarden speelden SC Cambuur en Almere City FC met 2-2 gelijk.

Mike Tresor Ndayishimiye opende in de twaalfde minuut de score voor NEC tegen RKC. De Belg strafte een fout in de verdediging van de bezoekers genadeloos af.

Drie minuten later verdubbelde Jordy Bruijn de marge. De middenvelder schoot raak uit de rebound van een afgeslagen afstandsschot. Nog voor rust was Bruijn opnieuw trefzeker, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Ferdy Druijf.

Anas Tahiri was twintig minuten voor tijd dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn schot belandde op de lat. Invaller Anthony Musaba vond even later wel het net voor de thuisploeg, maar ook die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

De return in Waalwijk staat komende dinsdag op het programma. De winnaar van dit tweeluik treft in de tweede ronde de nummer zestien van de Eredivisie.

Emmanuel Mbende maakt de 1-1 voor Cambuur tegen Almere City. (Foto: Pro Shots)

Almere City geeft voorsprong tot tweemaal toe weg

In Friesland kwam Almere City na een kwartier spelen op voorsprong tegen Cambuur. Anwar Bensabouh scoorde na een afgeslagen corner met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Vijf minuten voor rust bracht Emmanuel Mbende de thuisploeg op gelijke hoogte. De Duitser benutte van dichtbij de rebound na een kopbal op de lat van Matthew Steenvoorden.

Stijn Meijer bezorgde Almere City na een uur spelen met een intikker opnieuw de voorsprong, maar zeven minuten later herstelde Andrejs Ciganiks het evenwicht met het hoofd.

De return in Flevoland wordt komende dinsdag gespeeld. De winnaar van dit tweeluik speelt in de tweede ronde tegen de nummer zeventien van de Eredivisie.