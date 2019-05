Ajax staat op het punt zich te versterken met Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger van Defensa y Justicia zou voor een bedrag van circa 7 miljoen euro de overstap maken naar Amsterdam.

De transfer is volgens Voetbal International nagenoeg rond en ook diverse buitenlandse media maken melding van de aanstaande overstap. De Telegraaf meldde eerder deze week al dat Ajax een bod had uitgebracht op de verdediger.

De 21-jarige Martínez speelt sinds 2017 voor Defensa y Justicia en kwam dit seizoen tot dusver in 27 wedstrijden in actie, waarin hij twee keer scoorde. Hij kan centraal in de defensie en als linksback spelen.

Mocht Ajax de transfer afronden, dan wordt Martínez de vierde aanwinst voor volgend seizoen. De koploper in de Eredivisie legde eerder al middenvelder Razvan Marin (Standard Luik), verdediger Kik Pierie (sc Heerenveen) en doelman Kjell Scherpen (FC Emmen) vast.

Martínez derde Argentijn bij Ajax

Ajax speelt met de komst van Martínez in op een eventueel vertrek van aanvoerder Matthijs de Ligt. De vijftienvoudig Oranje-international staat in de belangstelling van meerdere topclubs en lijkt voor een buitenlands avontuur te kiezen.

Martínez moet in Amsterdam de concurrentie aangaan met onder anderen Pierie en landgenoot Lisandro Magallán, die sinds januari voor Ajax speelt. Met Nicolás Tagliafico staat er nog een Argentijn onder contract bij de Amsterdammers.

Ajax, dat woensdag op wrange wijze door Tottenham Hotspur werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League, is twee wedstrijden verwijderd van de landstitel. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt zondag een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en gaat drie dagen later op bezoek bij De Graafschap.