Dominique Bloodworth speelt vanaf komend seizoen voor VfL Wolfsburg. De international van de Oranjevrouwen wordt door de Duitse club overgenomen van Arsenal. Ook Sari van Veenendaal vertrekt na dit seizoen uit Londen.

De 24-jarige Bloodworth tekent bij Wolfsburg een contract tot de zomer van 2022. Ze had bij Arsenal nog een doorlopende verbintenis, maar het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid.

Bloodworth kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Arsenal. Ze speelde 65 competitiewedstrijden voor de 'Gunners' en scoorde daarin elf keer. Dit seizoen veroverde de verdediger de landstitel met Arsenal. Eerder won ze met haar club de FA Cup (2016) en tweemaal de League Cup (2015 en 2018).

In Londen speelde Bloodworth, die haar carrière in 2013 begon bij het Duitse SGS Essen, samen met Vivianne Miedema, Sari van Veenendaal en Daniëlle van de Donk. Bij Wolfsburg komt ze geen landgenotes tegen.

Bij Wolfsburg krijgt de 46-voudig international opnieuw de kans om mee te doen om de prijzen. De 'Wölfinnen' pakten dit seizoen de Duitse landstitel en wonnen in 2013 en 2014 de Champions League, waarin de ploeg in 2016 en 2018 verliezend finalist was.

Ook Van Veenendaal vertrekt bij Arsenal

Van Veenendaal heeft een aflopend contract bij Arsenal. Het is nog onbekend bij welke club de keeper van de Oranjevrouwen haar loopbaan vervolgt.

Net als Bloodworth speelde de 29-jarige Van Veenendaal vanaf 2015 uit voor Arsenal. In vier seizoenen stond ze in 47 competitieduels onder de lat bij de Engelse kampioen.

Voorafgaand aan haar periode bij Arsenal kwam Van Veenendaal uit voor FC Utrecht en FC Twente.