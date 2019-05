FC Utrecht-trainer Dick Advocaat verwacht niet dat Ajax de uitschakeling in de Champions League zondag al helemaal verwerkt heeft als zijn ploeg zondag op bezoek gaat in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik geloof niet dat ze die klap al helemaal te boven zijn", doelde de 71-jarige op de pijnlijk 2-3-nederlaag van de Amsterdammers tegen Tottenham Hotspur.

"Het is moeilijk om met zoiets om te gaan. Ik zag veel negatieve gezichten." Advocaat verwacht desondanks niet dat de uitschakeling van grote invloed zal zijn op het competitieduel. "Trainer Erik ten Hag is verstandig genoeg om daarmee om te gaan. Er staat wel een kampioenschap op het spel."

Advocaat is niet van plan zondag met FC Utrecht dezelfde tactiek te gaan hanteren als Tottenham Hotspur. "We moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten. Het grootste geluk is dat wij ons al gekwalificeerd hebben voor de play-offs, wat ook de doelstelling was toen ik kwam. Wij hebben geen druk. Die ligt bij Ajax. Wij moeten ook, maar op een andere manier. Voor ons begint het pas over twee wedstrijden."

Emanuelson en Kramer ontbreken bij Utrecht

De Hagenaar kan zondag niet beschikken over de niet fitte Michiel Kramer, Urby Emanuelson, Joris van Overeem, Simon Makienok, Leon Guwara en Jean-Cristophe Baheback.

Advocaat, als analist van Veronica aanwezig bij Ajax-Tottenham Hotspur, reageerde op zijn wekelijkse persconferentie tot slot nog op de kritiek die hij kreeg op zijn analyse van het Champions League-duel. Hij maakte daarbij een aangeslagen indruk.

"Als er een Nederlandse ploeg bij betrokken is die het zo ongelofelijk goed heeft gedaan, dan moeten we daar allemaal trots op zijn. Als ik dan zie hoe de spelers het veld aflopen, dan word ik geëmotioneerd", besloot de trainer.

Ajax verdedigt zondag de koppositie in de Eredivisie tegen FC Utrecht. Het duel begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

