Feyenoord-aanvaller Robin van Persie speelt zondag tegen ADO Den Haag zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. De 35-jarige Van Persie zal woensdag in de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Fortuna Sittard niet in actie komen.

"Hij kan zondag genieten van het moment, een prachtige afsluiting van zijn carrière", aldus Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie.

Van Persie maakte eerder dit seizoen bekend dat hij na dit seizoen stopt als voetballer. Hij sloeg het aanbod van Feyenoord voor een afscheidswedstrijd af.

Aanvankelijk was het thuisduel met ADO voor Feyenoord ook de laatste wedstrijd van het seizoen. De KNVB besloot de voorlaatste speelronde echter in z'n geheel te verplaatsen naar woensdag 15 mei, om Ajax zo meer rust te geven in de aanloop naar de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Van Persie had al laten doorschemeren niet zo'n zin te hebben om in Sittard zijn laatste wedstrijd te moeten spelen. De topschutter aller tijden van Oranje wil in De Kuip afscheid nemen.

Diverse familieleden, vrienden, collega's en oude bekenden zullen zondag in De Kuip aanwezig zijn bij het laatste optreden van Van Persie. De aanvaller zal fit aan de aftrap verschijnen. "Daar heeft hij zelf veel energie in gestopt", zei Van Bronckhorst. Met zestien doelpunten is Van Persie de clubtopscorer van Feyenoord, dat als derde gaat eindigen in de Eredivisie.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar zijn laatste thuisduel. (Foto: Pro Shots)

Van Bronckhorst kijkt uit naar afscheid

Van Bronckhorst neemt zelf ook afscheid van het Feyenoord-publiek. Hij stopt na vier jaar als trainer van de Rotterdamse club.

"Ik kijk uit naar het afscheid, het wordt een speciale wedstrijd", aldus de 44-jarige trainer. "De afgelopen vier jaar zijn zo snel gegaan. Het voelt ook wel raar dat ik hier niet meer als hoofdtrainer terugkom, misschien in de toekomst."

De trainer heeft de laatste niet meer getwijfeld aan zijn beslissing om te stoppen bij Feyenoord. "Ik sta daar nog steeds achter. Ik sluit hier wel een periode van twaalf jaar af, als speler, assistent en hoofdtrainer. De band met de club zal altijd blijven."

Van Bronckhorst weet nog niet waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen. "Dat ik contact zou hebben met Club Brugge, daar klopt niets van. Er speelt wel wat, maar niets concreet. Mijn toekomst is nog niet duidelijk."

Feyenoord en ADO Den Haag trappen zondag om 14.30 uur af in De Kuip. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder.

