Maxim Gullit heeft vrijdag een contract tot medio 2022 getekend bij AZ. Het is het eerste profcontract voor de zeventienjarige zoon van Ruud Gullit.

De centrumverdediger maakte afgelopen maand als invaller in de uitwedstrijd van Jong AZ tegen FC Twente (0-0) zijn debuut in het betaalde voetbal.

"Dit is een mooi moment", zei Gullit op de site van AZ. "Nu wil ik nóg harder werken om uiteindelijk in het stadion te kunnen spelen. Het gaat allemaal heel snel sinds ik bij AZ zit. Ik had niet beter kunnen wensen. Mijn doel is om nu een vaste waarde te worden bij Jong AZ."

Gullit kwam in 2017 over van de Amsterdamse club AFC. "Maxim is een sterke verdediger met een echte winnaarsmentaliteit", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts.

"Het is mooi om te zien dat hij sinds zijn overstap van AFC naar AZ al in anderhalf jaar heeft laten zien dat hij potentie heeft om het eerste elftal te bereiken. Dat hebben we gewaardeerd met een contract."

Ruud Gullit is erg trots op zoon

Vader Ruud Gullit is erg trots op het eerste profcontract van zijn zoon. "De stappen die hij in anderhalf jaar bij AZ heeft gemaakt, zijn ongelooflijk", aldus de trotse vader op AZ TV. "Dit is best wel heel emotioneel. Het is allemaal zo snel gegaan met 'Max'."

De ruim 1,90 meter lange Gullit junior was aanvankelijk linksbuiten. "Hij was snel en wendbaar, maar kreeg te maken met groeipijnen en moest daardoor naar achteren toe", zei de voormalig aanvoerder van Oranje. "Hij moest het spel voor zich hebben om zich te ontwikkelen. Complimenten aan AFC en AZ, hier heeft hij enorme stappen gemaakt."