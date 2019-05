De Franse voetbalbond heeft Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar een schorsing van drie duels opgelegd voor het slaan van een supporter na afloop van de bekerfinale tegen Rennes. De 27-jarige Braziliaan kreeg daarbovenop een voorwaardelijke schorsing van twee duels.

PSG verloor de in 2-2 geëindigde bekerfinale na strafschoppen. Na afloop haalde Neymar uit naar een fan die iets tegen hem zei tijdens de huldiging.

Het incident werd vastgelegd door diverse omstanders. De Franse bond stelde daarna een onderzoek in naar de uithaal van Neymar.

Omdat de schorsing pas komende maandag ingaat, mag Neymar nog wel meedoen in het competitieduel van zaterdag met Angers. PSG is met nog drie duels te gaan al kampioen in de Franse Ligue 1.

Neymar ook al geschorst door UEFA

Neymar werd twee weken geleden ook al voor drie duels geschorst door de UEFA wegens het beledigen van een scheidsrechter op sociale media. Hij mist daardoor komend seizoen de helft van de groepsduels in de Champions League.

De Braziliaanse aanvaller schreef na de uitschakeling van PSG in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United dat arbiter Damir Skomina en zijn assistenten "niets van voetbal weten". Neymar: "Een grove schande. Go f*ck yourselves." Hij reageerde daarmee op de omstreden strafschop die United in blessuretijd kreeg, wat de uitschakeling van PSG betekende.