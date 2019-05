Pierre-Emerick Aubameyang was donderdag met drie treffers de grote uitblinker bij Arsenal, dat door een 2-4-zege op bezoek bij Valencia de finale van de Europa League bereikte. De Gabonese aanvaller zei na afloop genoten te hebben van zijn samenwerking met Alexandre Lacazette, die de andere Arsenal-treffer maakte.

"Iedereen weet dat ik een bijzondere relatie heb met Alexandre", aldus de 29-jarige Aubameyang. "Het is geweldig om met hem samen te spelen, zeker in wedstrijden zoals deze."

Valencia kwam vroeg op voorsprong in Mestalla, maar het antwoord van Arsenal kwam snel via een treffer van Aubameyang, die er in de tweede helft nog twee maakte. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 2-4, nadat Arsenal de heenwedstrijd al met 3-1 gewonnen had.

"We hebben geleerd van vorig seizoen en dit jaar maken we niet dezelfde fouten", doelt de aanvaller op de uitschakeling in de halve finales van vorig seizoen tegen Atlético Madrid. "Nu zijn we door naar de finale."

Aubameyang werd de eerste Arsenal-speler die een hattrick scoorde in een Europees duel sinds Lucas Perez in Basel eind 2016.

Arsenal-trainer Unai Emery geeft aanwijzingen aan Alexandre Lacazette. (Foto: Pro Shots)

Emery voor vierde keer in finale Europa League

Arsenal-trainer Unai Emery bereikte door de zege voor de vierde keer in zijn loopbaan de eindstrijd van de Europa League. De Spanjaard was vol lof over zijn ploeg.

"Ik ben erg trots op de spelers en de supporters", aldus Emery. "De ploeg heeft er alles aan gedaan en we kunnen trots zijn op de hele club."

De 47-jarige Emery won het toernooi met Sevilla drie keer achter elkaar van 2014 tot en met 2016. "Het verleden zorgt voor ervaring en dat kunnen we gebruiken in de toekomst. Het is erg moeilijk om finales te spelen. We hebben onze kans gepakt vandaag."

"We wisten dat we kalm moesten blijven en onze emoties moesten beheersen toen zij als eerste scoorden. Het is erg moeilijk om vier keer te scoren op bezoek bij Valencia, want ze spelen heel georganiseerd. Dat we vroeg langszij kwamen gaf ons vertrouwen, we weten dat onze aanvallers niet veel kansen nodig hebben."

Arsenal neemt het in de finale op tegen stadgenoot Chelsea, dat na strafschoppen afrekende met Eintracht Frankfurt. De eindstrijd wordt op 29 mei gespeeld in Bakoe in het stadion van FK Qarabag.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League