De teleurstelling droop bij Jonathan De Guzman van het gezicht, nadat hij met zijn ploeg Eintracht Frankfurt was gesneuveld in de halve eindstrijd van de Europa League. Chelsea was na strafschoppen te sterk voor de Duitse formatie.

De Spaanse doelman Kepa Arrizabalaga groeide op Stamford Bridge uit tot de held van de avond, nadat de wedstrijd na verlenging net als in Duitsland in 1-1 was geëindigd. De keeper pakte twee Duitse strafschoppen. Bij Chelsea miste alleen Cesar Azpilicueta.

"Jammer dat het zo eindigt", stelde de zichtbaar teleurgestelde De Guzman tegenover FOX Sports. "Met penalty's kan het beide kanten op."

De oud-Feyenoorder, die na ruim een uur spelen in het veld was gekomen, was zelf wel trefzeker vanaf elf meter. Nadat hij als derde speler van Frankfurt zijn strafschop had benut, misten teamgenoten Martin Hinteregger en Gonçalo Paciênca echter.

Zover had het echter niet hoeven komen, vond De Guzman. "De eerste helft waren we wat onzeker aan de bal, maar na rust hadden we het lef om meer pressie te geven. We deden het heel goed, want zij kregen veel minder kansen op een doelpunt."

De Guzman schoot zijn strafschop onberispelijk binnen. (Foto: Pro Shots)

Haller ziet twee pogingen van lijn gehaald worden

In de verlenging leek oud-FC Utrecht-spits Sébastien Haller tweemaal op weg naar de 1-2. Maar twee keer stond er een verdediger op de doellijn die een treffer voorkwam. "Dat waren goede kansen", wist De Guzman. "Jammer dat het zo is afgelopen."

Voor Eintracht is het seizoen nog niet voorbij, want de club is in de eigen Bundesliga nog vol in de race voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. "We hebben nog twee finales te spelen", verwees de middenvelder naar de laatste twee competitieduels. "We willen de Champions League halen."

"We zullen dit moeten verwerken en opgaan voor de volgende wedstrijden. Ik kan nu wel zeggen dat we een mooi Europa League-seizoen hebben gedraaid, maar zo voelt het nu zeker nog niet. Het had veel mooier kunnen zijn."

Frankfurt, dat op doelsaldo de vierde plek in handen heeft, moet zondag weer aan de bank, als FSV Mainz op bezoek komt. Op de slotdag op 18 mei wacht de zware uitwedstrijd bij Bayern München.

