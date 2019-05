Chelsea en Arsenal hebben zich donderdag geplaatst voor de finale van de Europa League. De 'Blues' rekenden in de halve eindstrijd af met Eintracht Frankfurt en de 'Gunners' waren te sterk voor Valencia.

Chelsea versloeg Frankfurt na strafschoppen (4-3). Nadat de heenwedstrijd vorige week in 1-1 eindigde, hielden de twee ploegen elkaar in de return op Stamford Bridge eveneens in evenwicht: 1-1. Ruben Loftus-Cheek bracht de Londenaren op voorsprong, waarna Luka Jovic voor de gelijkmaker tekende.

In Spanje won Arsenal de return tegen Valencia met 2-4, nadat de ploeg van coach Unai Emery de heenwedstrijd in Londen vorige week al met 3-1 had gewonnen. Pierre-Emerick Aubameyang maakte een hattrick voor de Engelsen en Alexandre Lacazette scoorde eenmaal. Kevin Gameiro maakte beide goals voor de thuisploeg.

Chelsea en Arsenal staan op woensdag 29 mei tegenover elkaar in de finale in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Chelsea veroverde de Europa League in 2013 al eens en Arsenal won het toernooi nog nooit.

Niet alleen de eindstrijd van de Europa League wordt een Engels onderonsje, maar ook die van de Champions League. Daarin nemen Liverpool en Tottenham Hotspur het tegen elkaar op. 'The Reds' versloegen FC Barcelona in de halve eindstrijd en de 'Spurs' wonnen in extremis van Ajax.

Chelsea viert de openingstreffer van Ruben Loftus-Cheek. (Foto: Pro Shots)

Loftus-Cheek opent score voor Chelsea

Op Stamford Bridge was de eerste grote kans bij Chelsea-Frankfurt voor de Duitsers. Danny da Costa haalde uit van de rand van het zestienmetergebied, maar doelman Kepa Arrizabalaga hield zijn doel met een schitterende redding schoon.

Vervolgens ging Chelsea op zoek naar de openingstreffer. Doelpogingen van Olivier Giroud en David Luiz werden nog gekeerd, maar na een klein half uur vond Loftus-Cheek wel het net met een fraaie schuiver in de verre hoek. Even later was de Engelsman dicht bij de 2-0, maar die inzet werd van de lijn gehaald.

Frankfurt kwam kort na de onderbreking wel tot scoren. Na een mooie combinatie met Mijat Gacinovic rondde Jovic eenvoudig af. Nadat Jonathan de Guzman was ingevallen bij de bezoekers, voorkwam doelman Kevin Trapp de 2-1 van Chelsea met reddingen op schoten van Davide Zappacosta en Olivier Giroud.

In de verlenging bracht Sébastien Haller Frankfurt tot tweemaal toe bijna op voorsprong, maar beide pogingen van de oud-spits van FC Utrecht werden van de lijn gehaald. César Azpilicueta kwam wel tot scoren namens Chelsea, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd.

De formatie van coach Maurizio Sarri won vervolgens de strafschoppenserie. Azpilicueta miste namens de thuisploeg en Arrizabalaga keerde de penalty's van Martin Hinteregger en Gonçalo Paciência.

Arsenal hield zonder al te veel problemen stand in Valencia. (Foto: Pro Shots)

Aubameyang leidt Arsenal met hattrick langs Valencia

In Estadio Mestalla zag scheidsrechter Danny Makkelie Valencia in de elfde minuut op voorsprong komen tegen Arsenal door een doelpunt van Gameiro. De Fransman tikte een voorzet van Rodrigo van dichtbij binnen. Zes minuten later bracht Aubameyang de bezoekers met een schitterende uithaal langszij.

Alexandre Lacazette, die kort voor rust nog net naast schoot, zorgde vroeg in de tweede helft uit de draai voor de 1-2. Hierdoor moest Valencia minimaal vijf keer scoren om zich te plaatsen voor de finale.

De Spanjaarden kwamen al snel op gelijke hoogte door wederom een doelpunt van Gameiro, die de bal uit een mooie aanval in het doel frommelde. Het duurde niet lang tot Arsenal opnieuw op voorsprong kwam. Ditmaal rondde Aubameyang af uit een voorzet van Ainsley Maitland-Niles.

In de slotfase voltooide Aubameyang zijn hattrick. De Gabonees schoot de bal uit een fraaie aanval prachtig in het dak van het doel.

Pierre-Emerick Aubameyang viert een van zijn treffers tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)

