Arsenal heeft zich donderdag als eerste ploeg geplaatst voor de finale van de Europa League. De 'Gunners' wonnen de return in de halve finales tegen Valencia met 2-4, nadat ze de heenwedstrijd in Londen al met 3-1 hadden gewonnen.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte een hattrick voor Arsenal en Alexandre Lacazette scoorde eenmaal. Kevin Gameiro maakte beide goals voor Valencia. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

In de finale speelt Arsenal op woensdag 29 mei in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe tegen Chelsea of Eintracht Frankfurt. Die twee ploegen maken in een verlenging uit wie de tweede finalist wordt in de Europa League.

Arsenal won de Europa League nog nooit. In 2000 haalden de Londenaren wel de finale van de UEFA Cup (de voorganger van de Europa League), maar daarin was Galatasaray te sterk.

Pierre-Emerick Aubameyang viert een van zijn treffers tegen Valencia. (Foto: Pro Shots)

Aubameyang leidt Arsenal met hattrick langs Valencia

In Estadio Mestalla kwam Valencia in de elfde minuut op voorsprong tegen Arsenal door een doelpunt van Gameiro. De Fransman tikte een voorzet van Rodrigo van dichtbij binnen. Zes minuten later bracht Aubameyang de bezoekers met een schitterende uithaal langszij.

Alexandre Lacazette, die kort voor rust nog net naast schoot, zorgde vroeg in de tweede helft uit de draai voor de 1-2. Hierdoor moest Valencia minimaal vijf keer scoren om zich te plaatsen voor de finale.

De Spanjaarden kwamen al snel op gelijke hoogte door wederom een doelpunt van Gameiro, die de bal uit een mooie aanval in het doel frommelde. Het duurde niet lang tot Arsenal opnieuw op voorsprong kwam. Ditmaal rondde Aubameyang af uit een voorzet van Ainsley Maitland-Niles.

In de slotfase voltooide Aubameyang zijn hattrick. De Gabonees schoot de bal uit een fraaie aanval prachtig in het dak van het doel.