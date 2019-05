Trainer Erik ten Hag heeft er alle vertrouwen in dat Ajax er zondag thuis tegen FC Utrecht weer staat ondanks de mokerslag tegen Tottenham Hotspur. De Amsterdammers werden woensdag door de 'Spurs' in de laatste minuut uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League.

"Deze ploeg is ontzettend weerbaar. Als ze in de spiegel zouden kijken dan kunnen ze zichzelf en elkaar helemaal niets verwijten. Ze kunnen zich oprichten en dat gaan we ook zeker doen", zei Ten Hag een dag na de deceptie tegen Tottenham voor de camera van Ajax TV.

"Het is aan mij en de overige stafleden om de spelers de komende dagen te helpen. Daar zijn we gisteren meteen na de wedstrijd mee begonnen. Het was doodstil in de kleedkamer, dus dan is het zo moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar we hebben gezegd dat ze alleen maar trots kunnen zijn en de teleurstelling moeten omzetten naar energie."

Ajax had tegen Tottenham een plek in de finale van de Champions League - de eerste in 23 jaar - voor het grijpen. De hoofdstedelingen wonnen vorige week de heenwedstrijd in Londen met 0-1 en stonden in de return in eigen huis halverwege ook nog eens op een 2-0-voorsprong, maar na rust ging het volledig mis, met als dieptepunt de 2-3 in de slotseconde.

"Hoe ik vanmorgen wakker werd? Alsof er een vrachtwagen over me heen is gereden. Dat is figuurlijk ook gebeurd. De finale bereiken was een droom en die was bijna realiteit. We hadden het zo goed als binnen en toch glipte het nog uit onze handen. Dat maakt het ongelofelijk zuur", aldus Ten Hag.

"Deze groep heeft desondanks trots verdiend. Een groot compliment hoe we hebben gespeeld in deze campagne. Als team en individu zijn we enorm ontwikkeld. We krijgen daarvoor ook de credits van de fans. Zij waren ook enorm teleurgesteld, maar klapten al na tien seconden voor ons. Daar kan ik veel respect en waardering voor opbrengen."

'Natuurlijk moeten we daar lering uit trekken'

Ten Hag zag ook wel degelijk dingen die niet goed gingen tegen Tottenham. Ajax zag er bij alle tegendoelpunten, die allemaal werden gemaakt door uitblinker Lucas Moura, niet goed uit. Het kwam de spelers op de nodige kritiek te staan van analisten als Louis van Gaal en José Mourinho.

"Natuurlijk moeten we daar lering uit trekken. Het motto bij ons is goed is niet goed genoeg. De nederlaag was onnodig, maar daar moeten we vandaag niet al te veel aandacht aan besteden. We moeten de energie terugvinden en ons focussen op FC Utrecht. Dan wordt weer een topprestatie van ons gevraagd", vertelde Ten Hag.

"We willen het seizoen fantastisch afsluiten, al het harde werken bekronen. Het lijkt me logisch dat de motivatie aanwezig is. We staan aan kop, iets waar we het hele jaar voor hebben gestreden. We hebben het stuur in handen. We moeten het nu alleen nog zien af te maken. Daar gaan we alles aan doen."

Met nog twee speelrondes te gaan, gaat Ajax aan kop in de Eredivisie op basis van het doelsaldo. De hoofdstedelingen hebben een voorsprong van tien doelpunten op de enig overgebleven concurrent en titelverdediger PSV.

Behalve zondag tegen nummer vijf FC Utrecht neemt Ajax het nog op tegen nummer zestien De Graafschap (uit op 15 mei). PSV treft nummer vier AZ (uit op zondag) en nummer zes Heracles Almelo (thuis op 15 mei).

