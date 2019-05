In de Europa League staan donderdagavond de returns in de halve finales op het programma. Chelsea speelt voor eigen publiek tegen Eintracht Frankfurt - de heenwedstrijd eindigde in 1-1 - en Arsenal verdedigt in Spanje een 3-1-voorsprong tegen Valencia. Volg de duels, die om 21.00 uur zijn begonnen, in ons liveblog.

Valencia-Arsenal 1-1

Chelsea-Eintracht Frankfurt 1-0 Valencia-Arsenal · Pierre-Emerick Aubameyang scoorde de belangrijke gelijkmaker voor Arsenal tegen en dus is het tijd voor zijn bekende dansje. Valencia-Arsenal · 35' 'Oei!', schalt het over het veld van Valencia. Spelmaker Daniel Parejo mikt een vrije trap rakelings naast. Valencia opent de jacht op de 2-1 tegen Arsenal. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 28' GOAL Chelsea! 1-0



Ruben Loftus-Cheek doet het opnieuw voor Chelsea. De Europa League-held van de Londenaren werkt na een splijtende pass van Eden Hazard koeltjes af in de verre hoek en brengt Chelsea dicht bij de finale van de Europa League. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 25' Makoto Hasebe houdt de Europa League-droom van Eintracht Frankfurt levend. De 35-jarige Japanner werkt vlak voor de doellijn een inzet van David Luiz weg. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 23' Olivier Giroud is dicht bij de openingstreffer op Stamford Bridge. De Franse spits stuit op Frankfurt-doelman Trapp. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 16' Kepa houdt Chelsea hier op de been. De Spaanse doelman ranselt de kiezelharde volley van Da Costa sierlijk uit de kruising. Ook een meeslepend begin op Stamford Bridge. Valencia-Arsenal · 17' GOAL Arsenal! 1-1



Arsenal komt tegen de verhouding in op gelijke hoogte met Valencia. Pierre-Emerick Aubameyang schiet pardoes raak in de korte hoek. Arsenal staat met één been in de finale van de Europa League. Valencia-Arsenal · 14' Oef! Valencia walst over Arsenal heen in de beginfase. Rodrigo schiet in de verre hoek en lijkt de 2-0 op het scorebord te zetten, maar zijn ploeggenoot Gameiro staat in de baan van het schot. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 14' Boe-geroep op Stamford Bridge. Olivier Giroud krijgt in het strafschopgebied een zet in zijn rug van Da Costa, maar de Roemeense scheidsrechter Hategan vindt het niks. Er is geen VAR aanwezig in de halve finales van de Europa League. Valencia-Arsenal · 11' GOAL Valencia! 1-0



Daar is al de openingstreffer voor Valencia! Kevin Gameiro glijdt bij de tweede paal de 1-0 binnen. Is dit het startschot van een 'Remontada' van Valencia? Valencia-Arsenal · 8' Goncalo Guedes is nu dicht bij de openingstreffers namens Valencia. Hij mikt in de rebound na een goede actie van opnieuw linksback Guedes huizenhoog over. Arsenal moet op zijn tellen passen in Mestalla. Valencia-Arsenal · 6' De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van Valencia-back Gaya. Hij stuit op Arsenal-verdediger Konscielny. De bedoelingen van Valencia zijn duidelijk, dat een 3-1-achterstand uit Londen moet repareren. Europa League · Aftrap! Chelsea-Eintracht Frankfurt en Valencia-Arsenal zijn begonnen. Europa League · Volgens onze lezers rolt er ook in de Europa League een Engelse finale uit. Chelsea-Arsenal 77%

Eintract Frankfurt-Valencia 5% Europa League · Europa League · De halve finales van de Europa League blijven nog verstoken van Nederlandse inbreng. Bij Eintracht Frankfurt, de enige club die Nederlandse spelers op de loonlijst heeft staan, zit alleen Jonathan de Guzman op de bank. Jetro Willems is niet in de selectie opgenomen. Voormalig FC Utrecht-spits Sebastien Haller kweekt ook zitvlees op de reservebank. Europa League · Wat zeiden de managers van Arsenal en Chelsea over de aanstaande returns in de halve finale van de Europa League? We maken een rondje langs de persconferenties van Maurizio Sarri (Chelsea) en Unai Emery (Arsenal). Chelsea-Eintracht Frankfurt · Sarri: 'Wij verdienen de Europa League'

Ook zijn collega van Chelsea, Maurizio Sarri, ziet na de 1-1 bij Eintracht Frankfurt de Europa League als een hoofdprijs. "We willen de finale van de Europa League bereiken en die winnen, want we verdienen dit seizoen de titel. Dat wordt niet makkelijk, want we hebben in de heenwedstrijd gezien dat we tegen een gevaarlijk team spelen. Ze zijn dynamisch en agressief. Wanneer ze de ruimtes kunnen vinden, wordt het een gevaarlijke wedstrijd." Valencia-Arsenal · Emery kijkt naar lege prijzenkast: 'Ik ambieer de titel'

Arsenal-manager Unai Emery wil na de 3-1-thuiszege op Valencia niet laatdunkend doen over de Europa League, het Europese clubtoernooi dat in de schaduw staat van de Champions League. "Arsenal heeft maar twee Europese titels gewonnen in de clubhistorie: de Fairs Cup en de Cup Winners' Cup. Geen van beide toernooien bestaat meer, dus ik ambieer de titel.” Valencia-Arsenal · Valencia put na de 3-1-nederlaag bij Arsenal hoop uit het 'Wonder van Anfield' en de herrijzenis van Tottenham Hotspur bij Ajax deze week in de Champions League. Treden de Spanjaarden in de voetsporen van hun Engelse collega's, of klaart Arsenal de klus in Mestalla?



Opstelling Valencia: Neto; Piccini, Paulista, Garay, Gaya; Wass, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo.



Opstelling Arsenal: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Sokratis, Monreal; Torreira, Xhaka; Kolasinac, Mesut, Aubameyang; Lacazette. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Chelsea is licht in het voordeel na de 1-1 bij Eintracht Frankfurt, maar de kaarten zijn nog lang niet geschud voor de finale van de Europa League. Of maakt Chelsea het in eigen huis toch af?



Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek; Willian, Giroud, Hazard.



Opstelling Eintracht Frankfurt: Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Hasebe, Rode, Rebic; Gacinovic, Jovic, Kostic. Valencia-Arsenal · Valencia-Arsenal · Europa League · Over twee uur starten de returns in de halve finale van de Europa League. Arsenal verdedigt in Valencia een 1-3-voorsprong, terwijl Chelsea na de 1-1 bij Eintracht Frankfurt aan de bak moet.



Chelsea-Eintracht Frankfurt (1-1)

Valencia-Arsenal (1-3)