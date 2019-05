In de Europa League staan donderdagavond de returns in de halve finales op het programma. Chelsea speelt voor eigen publiek tegen Eintracht Frankfurt - de heenwedstrijd eindigde in 1-1 - en Arsenal verdedigt in Spanje een 3-1-voorsprong tegen Valencia. Volg de duels, die om 21.00 uur zijn begonnen, in ons liveblog.

Uitslag:

Valencia-Arsenal 2-4

LIVE:

Chelsea-Eintracht Frankfurt 1-1 Chelsea-Eintracht Frankfurt · 105' Vlak voor het rustsignaal duikt Sébastien Haller weer gevaarlijk op voor het doel van Kepa. Nu kopt Zapacosta de bal van de lijn. Breken deze missers Eintracht op in de tweede helft van de verlenging? Chelsea-Eintracht Frankfurt · Rust! Chelsea en Eintracht Frankfurt komen in de eerste helft van de verlenging niet tot scoren. De Duitsers zijn wel bijzonder dichtbij via Sébastien Haller, maar David Luiz verricht een kunsstukje door de bal al vallend van de doellijn te halen. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Een treffend actiebeeld. Chelsea en Eintracht Frankfurt maken er geen hoogstaande wedstrijd van, maar vechten wel om elke meter op het veld. Wie rolt er als winnaar uit dit meeslepend gevecht? Chelsea-Eintracht Frankfurt · 100' Van de lijn! David Luiz haalt de bal ternauwernood van de lijn op de inzet van Sebastien Haller. Een cruciale ingreep van de Braziliaan. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 97' Chelsea laat hier een opgelegde kans op de 2-1 liggen. Eden Hazard lanceert een counter na een slippertje bij Eintracht Frankfurt, maar Gonzalo Higuain verprutst de mogelijkheid met een slordige voorzet. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 96' Chelsea-manager Sarri maakt al snel gebruik van zijn extra wisselmogelijkheid in de verlenging. Gonzalo Higuain komt voor Olivier Giroud. Valencia-Arsenal · De grote man van Arsenal tovert een brede glimlach op zijn gelaat. Pierre-Emerick Aubameyang loodst Arsenal met een hattrick naar de finale. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Aftrap! Dertig zenuwslopende minuten liggen in het verschiet op Stamford Bridge. Eintracht Frankfurt trapt af voor de verlenging. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Wie overleeft de verlenging en plaatst zich na Arsenal voor de finale van de Europa League? Chelsea

Eintracht Frankfurt Chelsea-Eintracht Frankfurt · 90+5' Verlengen! Chelsea en Eintracht Frankfurt komen ook na 90 minuten in Londen niet verder dan 1-1. Na dezelfde uitslag een week eerder in Frankfurt betekent dat verlengen. Wie wordt na Arsenal de tweede finalist? Valencia-Arsenal · Arsenal ten koste van Valencia naar finale

Arsenal bereikt ten koste van Valencia de finale van de Europa League. De Londenaren boeken na de 3-1 zege in eigen huis ook een zege in Spanje: 2-4. Pierre-Emerick Aubameyang is in Valencia de grote man bij Arsenal met een valse hattrick. Het is de eerste keer in de clubhistorie dat Arsenal in de finale van de Europa League staat. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 90' Sebastien Haller komt binnen de lijnen. De oud-spits van FC Utrecht rekt wat tijd met zijn wissel en kan wellicht in de nakende verlenging wat betekenen. Valencia-Arsenal · 89' GOAL Arsenal! 2-4



Pierre-Emerick Aubameyang completeert zijn hattrick. De Gabonees jaagt 'm kiezelhard tegen de touwen. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 83' Cesar Azpilicueta gaat fors door op een speler van Eintracht Frankfurt en verdient een rode kaart voor zijn onbeholpen sliding. Arbiter Hategan houdt het slechts bij geel. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 81' Nog 10 minuten te spelen op Stamford Bridge. Bij deze 1-1-stand moet de winnaar komen uit de verlenging. Wie schiet zich in de slotfase naar de finale van de Europa League? Chelsea-Eintracht Frankfurt · Chelsea-Eintracht Frankfurt · 78' Oef! Kevin Trapp grijpt niet overtuigend in op het afstandsschot van Davide Zappacosta, maar geen speler van Chelsea kan in de rebound toeslaan. Daar komt Eintracht Frankfurt goed weg. Valencia-Arsenal · Aan de vreugde bij Alexandre Lacazette en Arsenal is wel te zien dat de Londenaren zich in de finale van de Europa League wanen. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 72' Daar is Jonathan de Guzman. De Nederlandse middenvelder komt binnen de lijnen voor Sebastian Rode. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Een vreugde-explosie bij Eintracht Frankfurt na de gelijkmaker van Jovic. Schrijft Frankfurt het volgende sprookje in de al zo door magie omgeven Europese clubtoernooien? Valencia-Arsenal · 69' GOAL Arsenal! 2-3



Pierre-Emerick Aubameyang doet het opnieuw voor Arsenal. De spits kruipt voor de verdediging van Valencia en tikt de voorzet van Ainsley Maitland-Niles fraai binnen. Arsenal gaat naar de finale van de Europa League. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 60' Eintracht Frankfurt drukt Chelsea achterover. De Londenaren zijn de kluts kwijt tijdens dit energieke begin van de Duitsers vlak na rust. Valencia-Arsenal · 58' GOAL Valencia! 2-2



Een merkwaardig doelpunt. Rodrigo wil op doel schieten, maar treft zijn ploeggenoot Kevin Gameiro, die 'm wel tegen de touwen weet te werken. Valencia is terug in de wedstrijd. Valencia-Arsenal · 52' GOAL Arsenal! 1-2



Alexandre Lacazette schiet Arsenal definitief naar de finale, kunnen we wel stellen. De aanvaller frommelt zich langs twee verdedigers van Valencia en mikt in de verre hoek. Valencia moet vier keer scoren om de finale te bereiken. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 49' GOAL Eintracht Frankfurt! 1-1



David Luiz laat Luka Jovic vrij, en dat is nou net wat je niet moet doen bij de Servische aanvaller. Jovic schiet beheerst raak en brengt Eintracht Frankfurt langszij. Europa League · Aftrap! Op Stamford Bridge en in Mestalla rolt de bal voor de tweede helft. Koersen Arsenal en Chelsea af op de finale, of verrichten Eintracht Frankfurt en Valencia een wonder? Valencia-Arsenal · Chelsea-Eintracht Frankfurt · Chelsea-Eintracht Frankfurt · Ruben Loftus-Cheek springt een gat in de lucht na zijn openingstreffer. Valencia-Arsenal · Rust! Valencia en Arsenal maken er een boeiend schouwspel van in Mestalla. De thuisploeg overrompelt de bezoekers uit Londen in de beginfase van de eerste helft en komt terecht op voorsprong via Kevin Gameiro. Uit het niets maakt Pierre-Emerick Aubameyang de gelijkmaker. Valencia moet 3-1 maken om minimaal een verlenging af te dwingen, anders reikt Arsenal naar de finale. Chelsea-Eintracht Frankfurt · Rust! Chelsea kent vooralsnog een rimpelloze avond op het eigen Stamford Bridge. De ploeg van trainer Sarri leidt met 1-0 dankzij een treffer van Ruben Loftus-Cheek. Frankfurt komt voor de openingstreffer één keer dicht bij het doel van Chelsea, waar Kepa zijn mannetje staat. Bij deze stand is Chelsea finalist. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 40' Ruben Loftus-Cheek schiet Chelsea al bijna naar de finale. De middenvelder tikt van dichtbij naast de verkeerde kant van de paal. Valencia-Arsenal · Pierre-Emerick Aubameyang scoorde de belangrijke gelijkmaker voor Arsenal tegen en dus is het tijd voor zijn bekende dansje. Valencia-Arsenal · 35' 'Oei!', schalt het over het veld van Valencia. Spelmaker Daniel Parejo mikt een vrije trap rakelings naast. Valencia opent de jacht op de 2-1 tegen Arsenal. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 28' GOAL Chelsea! 1-0



Ruben Loftus-Cheek doet het opnieuw voor Chelsea. De Europa League-held van de Londenaren werkt na een splijtende pass van Eden Hazard koeltjes af in de verre hoek en brengt Chelsea dicht bij de finale van de Europa League. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 25' Makoto Hasebe houdt de Europa League-droom van Eintracht Frankfurt levend. De 35-jarige Japanner werkt vlak voor de doellijn een inzet van David Luiz weg. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 23' Olivier Giroud is dicht bij de openingstreffer op Stamford Bridge. De Franse spits stuit op Frankfurt-doelman Trapp. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 16' Kepa houdt Chelsea hier op de been. De Spaanse doelman ranselt de kiezelharde volley van Da Costa sierlijk uit de kruising. Ook een meeslepend begin op Stamford Bridge. Valencia-Arsenal · 17' GOAL Arsenal! 1-1



Arsenal komt tegen de verhouding in op gelijke hoogte met Valencia. Pierre-Emerick Aubameyang schiet pardoes raak in de korte hoek. Arsenal staat met één been in de finale van de Europa League. Valencia-Arsenal · 14' Oef! Valencia walst over Arsenal heen in de beginfase. Rodrigo schiet in de verre hoek en lijkt de 2-0 op het scorebord te zetten, maar zijn ploeggenoot Gameiro staat in de baan van het schot. Chelsea-Eintracht Frankfurt · 14' Boe-geroep op Stamford Bridge. Olivier Giroud krijgt in het strafschopgebied een zet in zijn rug van Da Costa, maar de Roemeense scheidsrechter Hategan vindt het niks. Er is geen VAR aanwezig in de halve finales van de Europa League. Valencia-Arsenal · 11' GOAL Valencia! 1-0



Daar is al de openingstreffer voor Valencia! Kevin Gameiro glijdt bij de tweede paal de 1-0 binnen. Is dit het startschot van een 'Remontada' van Valencia? Valencia-Arsenal · 8' Goncalo Guedes is nu dicht bij de openingstreffers namens Valencia. Hij mikt in de rebound na een goede actie van opnieuw linksback Guedes huizenhoog over. Arsenal moet op zijn tellen passen in Mestalla. Valencia-Arsenal · 6' De eerste kans van de wedstrijd komt op naam van Valencia-back Gaya. Hij stuit op Arsenal-verdediger Konscielny. De bedoelingen van Valencia zijn duidelijk, dat een 3-1-achterstand uit Londen moet repareren. Europa League · Aftrap! Chelsea-Eintracht Frankfurt en Valencia-Arsenal zijn begonnen. Europa League · Volgens onze lezers rolt er ook in de Europa League een Engelse finale uit. Chelsea-Arsenal 77%

Chelsea-Valencia 9%

Eintracht Frankfurt-Arsenal 9%

Eintract Frankfurt-Valencia 5% Europa League · Europa League · De halve finales van de Europa League blijven nog verstoken van Nederlandse inbreng. Bij Eintracht Frankfurt, de enige club die Nederlandse spelers op de loonlijst heeft staan, zit alleen Jonathan de Guzman op de bank. Jetro Willems is niet in de selectie opgenomen. Voormalig FC Utrecht-spits Sebastien Haller kweekt ook zitvlees op de reservebank. Europa League · Wat zeiden de managers van Arsenal en Chelsea over de aanstaande returns in de halve finale van de Europa League? We maken een rondje langs de persconferenties van Maurizio Sarri (Chelsea) en Unai Emery (Arsenal).