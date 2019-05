Oranje onder 17 heeft donderdag naast de groepswinst gegrepen op het EK in Ierland. De titelverdediger verloor in Dublin de derde en laatste groepswedstrijd met 0-2 van Frankrijk.

Nederland begon dramatisch. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen stond al na elf minuten spelen op een 0-2-achterstand door doelpunten van Adil Aouchiche (twintig seconden) en Nathanaël Mbuku.

Oranje kreeg in het vervolg nog een aantal goede kansen en had wellicht recht op één of meerdere strafschoppen, maar slaagde er uiteindelijk niet meer in iets te doen aan de tussenstand.

Nederland eindigde daardoor achter Frankrijk als tweede in groep B en neemt het in de kwartfinales op tegen de nummer één van groep A, te weten België, Tsjechië, Ierland of Griekenland.

Oranje al zeker van kwartfinales

Oranje was voor aanvang van het treffen met Frankrijk al zeker van de kwartfinales, omdat het de eerste twee groepswedstrijden overtuigend won van achtereenvolgens Zweden (2-0) en Engeland (5-2).

Vorig jaar veroverde Oranje onder 17 de Europese titel in Engeland door na een zeer spannende finale na strafschoppen te winnen van Italië (4-1, 2-2 na de reguliere speeltijd).

De bekendste naam in de huidige lichting is Ki-Jana Hoever. De zeventienjarige verdediger maakte dit seizoen op pas zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Liverpool.

Bondscoach Van der Veen kan geen beroep doen op PSV'er Mohammed Ihattaren en Ajacied Ryan Gravenberch, die gezien hun leeftijd ook nog mee hadden mogen doen aan het EK.