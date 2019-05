Voor John van den Brom wordt het duel met PSV hoogstwaarschijnlijk zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van AZ. De 52-jarige coach hoopt zondag zijn eerste overwinning op de Eindhovenaren te boeken.

"Het is een mooie wedstrijd", zegt Van den Brom, die na dit seizoen de overstap maakt naar FC Utrecht, donderdag bij FOX Sports. "Als dit dan de laatste is, dan heb ik er liever één waar nog het een en ander op het spel staat."

Als AZ komende zondag in het AFAS Stadion wint van PSV, dan zijn de Alkmaarders zeker van de vierde plaats. Die geeft recht op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.

"We moeten sowieso een resultaat halen voor de vierde plaats, zodat we zeker zijn van een ticket voor Europees voetbal", realiseert Van den Brom zich. "We weten ook dat PSV hier moet winnen om in het spoor te blijven voor het kampioenschap. Dat zijn genoeg ingrediënten om er een mooie wedstrijd van te maken."

John van den Brom en AZ vieren een van de treffers in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1).

'Ik was daar heel blij mee'

In eerste instantie zou de nummer vier na dit seizoen meedoen om de play-offs om Europees voetbal. Door de overwinning van Ajax in de bekerfinale tegen Willem II (0-4) van afgelopen zondag is de nummer vier nu ook zeker van deelname aan Europees voetbal.

"Ik was daar heel blij mee", doelt Van den Brom op de bekerwinst van Ajax. "Iedereen ging ervan uit dat dat maar even zou gebeurde, maar het eerste half uur zag het daar niet naar uit. Voor ons is het gunstig, omdat die vierde plek een ticket voor Europees voetbal oplevert. Daar zijn we het hele seizoen mee bezig."

Eerder dit seizoen ging AZ in Eindhoven met 3-1 onderuit tegen PSV, dat met nog twee speelrondes voor de boeg evenveel punten heeft als koploper Ajax, maar wel over een veel minder doelsaldo beschikt. PSV is de enige club waarvan Van den Brom als trainer van AZ nog nooit won.

"Dit is de laatste kans. Statistieken zijn mooi, maar het gaat om de wedstrijd van zondag. Dan moet het zondag maar gebeuren", besluit de geboren Amersfoorter.

De wedstrijd tussen AZ en PSV begint zondag om 14.30 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

